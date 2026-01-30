Suscríbete
Alatriste: la DJ mexicana que la está rompiendo en la escena musical del país

Exponente de la música electrónica de México, Alatriste es una DJ comprometida con el desarrollo de la escena musical en el país.

Enero 30, 2026 
alatriste-la-dj-mexicana-que-la-esta-rompiendo-en-la-escena-musical-del-pais.png

México es un país muy variado en todos los sentidos, así que cuando hablamos del ámbito musical, podemos encontrar exponentes de casi todos los géneros habidos y por haber. Uno de ellos es la escena electrónica, en la cual poco a poco México se convierte en potencia mundial, teniendo artistas que además de triunfar localmente, han logrado llevar fuera de México el poder azteca a casi todos los rincones existentes del mundo.

Alatriste: energía y talento en el escenario

Nacida en la Ciudad de México, Alatriste es una DJ, productora y gran representante de nuestro país, que te transporta a otras dimensiones con solo poner un pie en la pista de baile, donde la energía se fusiona con una estética sonora inclinada hacia la oscuridad.

Su propuesta musical transita entre el house, dance, acid house, dark disco e indie dance, construyendo un universo sonoro místico y enérgico.

Además de ser una destacada artista, Alatriste es creadora, host y directora creativa del programa “Mexico Electrónico” a través de la plataforma de Radio Nopal. Dentro de sus últimos proyectos se encuentra su participación activa en la exposición “OTRXS MUNDXS”, compartiendo música dentro del Museo Tamayo; vigente hasta 2025. Aportando así a la difusión y exposición de la música electrónica nacional.

Más proyectos en puerta

Con presentaciones recientes en EDC México 2025 y Trópico 2025, además de su participación confirmada para el EDC México 2026 (20, 21 y 22 de febrero), Alatriste consolida su posición dentro de la escena electrónica nacional, llevando su sonido a algunos de los festivales más importantes del país y marcando un nuevo capítulo en su carrera artística.

Alatriste, no deja de evolucionar, sigue trabajando en el desarrollo de su carrera como productora; por ello, recientemente lanzó su última colaboración “CRUMBS”. Para la artista mexicana su compromiso por entregar al público canciones de autoría propia es importante, por lo cual continúa trabajando en próximos tracks a estrenar este año que apenas arranca.

INSTAGRAM: @alatristeb

alatriste-la-dj-mexicana-que-la-esta-rompiendo-en-la-musica-electronica.JPG.jpeg
