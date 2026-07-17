Paulina Gaitán, portada digital: la actriz mexicana nos platica todo sobre La Banda, la nueva serie de ViX

Actriz mexicana reconocida por elegir personajes complejos y poderosos, Paulina Gaitán llega a La Banda de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, para dar vida a Marcela: una mujer determinada, apasionada y llena de secretos. Un papel que, dice, la hizo divertirse como pocas veces en su carrera.

¿Cómo llegó La Banda a tu vida y qué fue lo que te hizo decir sí a este proyecto?

Me invitaron a ser parte de la serie, leí el personaje y creo que siempre busco personajes complejos que me dejen algo importante en mi carrera. Casi no he hecho mucha comedia, entonces para mí fue un reto muy interesante.

¿Qué viste en Marcela que te enganchó?

Su fuerza. Es una mujer muy determinada. Me gustan justo ese tipo de personajes que tienen mucho carácter, que tienen mucho poder, y siento que tenía ciertas similitudes conmigo.

Vestido, Motional Muse. Joyería, Valentina Quintero.

Si pudieras definir a Marcela en tres palabras, ¿cuáles serían y por qué?

Fuerte, poderosa y audaz. Porque siento que es un poco lo que representa el mundo en el que ella vive. Tiene mucha experiencia en lo que hace, tiene mucha garra, pero también es una mujer que ama profundamente a su familia.

Este proyecto lo grabaste hace ya un par de años. ¿Cómo es ahora verlo materializado y a punto de salir? ¿Cómo te reencuentras con Marcela?

El reencuentro me parece maravilloso. Pasaron algunos años y la verdad es que siempre esperé que viera la luz. Ahora es el momento. Creo que es una serie muy diferente a las que he hecho. La comedia me parece muy divertida, siento que está muy bien hecha, la fotografía está maravillosa y hay grandes actores. Para mí es un placer verla.

¿Cómo construyes un personaje con tantas capas: el pasado oculto, los tintes cómicos, ser esposa y al mismo tiempo la mente maestra detrás de un plan maquiavélico?

Me gusta construir los personajes con mis compañeros. No soy una actriz que trabaja sola; me apoyo mucho en Miguel Rodarte, en Tessa Ía. Siento que construir un personaje con los demás hace que se enriquezca más. Es un equipo, y tuvo que ser así desde la creación para que funcionara.

Eres muy consciente de elegir personajes fuertes con historias importantes. ¿Es algo que buscas activamente o llegan a ti de forma natural?

Creo que empecé buscándolos. Siempre quise hacer cosas potentes que me hicieran sentir, y que le hicieran sentir algo a la gente que lo ve. Después de un tiempo empezaron a llegar solos, cosa que agradezco muchísimo. Siento que también es una marca en mí, y la gente ya me busca para ese tipo de personajes. Estoy muy feliz con eso.

¿Qué te llevas tú de Marcela?

Me llevo su fuerza, su poder, sus ganas de salir adelante y su amor a la familia. Y me llevó un personaje que me hizo divertirme muchísimo.

Top y aretes, Adolfo Domínguez.

Para cerrar: ViX está apostando fuerte por series originales como La Banda. ¿Qué significa para ti formar parte de estas historias?

Para mí formar parte de la familia de ViX es maravilloso. Siento que es una plataforma increíble, arriesgada, que hace proyectos completamente diferentes todo el tiempo. Ser parte de esta gran familia me llena de orgullo.

Finalmente, Paulina invitó a las lectoras de Cosmo a no perderse este viernes 24 de julio el estreno de La Banda, serie original de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, en el que comparte créditos con Miguel Rodarte, Tessa Ía, Aldo Escalante, Fernando Bonilla y un gran elenco.

Set, Farm Rio. Joyería, Valentina Quintero. Zapatos, Maje Paris.

Fotos: Germán Nájera + Iván Flores

Styling: Rodrigo Alcántara

Makeup: Roberto Sierra

Pelo: Marcelo Rendón

Locación: Pug Seal Anatole France