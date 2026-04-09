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Equidad

Test: ¿Eres una Girl Boss o estás al borde del burnout total?

¿El café ya no te hace efecto? Evalúa tu salud mental laboral y descubre si eres una jefa productiva o una víctima del agotamiento crónico.

Abril 09, 2026 • 
Scarlet Valencia
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Test: ¿Eres una Girl Boss o estás al borde del burnout total?

Getty Images

Amamos el hustle y el dinero, pero vernos como un panda con ojeras permanentes no es estético ni empoderador. Nos vendieron que ser una girl boss era trabajar 24/7, pero la realidad es que el cementerio está lleno de gente “indispensable”. Si te despiertas más cansada de lo que te dormiste y tu paciencia es más corta que tu café del lunes, detente. Hoy vamos a hacer un reality check para saber si estás construyendo un imperio o simplemente cavando un hoyo para tu salud mental.

Responde con total honestidad. Si tienes más de 3 “SÍ”, estás en la zona roja:

  1. ¿El descanso te da culpa? Sientes que si no estás siendo productiva, estás perdiendo el tiempo o alguien te va a alcanzar.
  2. ¿Tu memoria está fallando? Olvidas llaves, nombres o citas básicas porque tu CPU mental no tiene espacio para un archivo más.
  3. ¿Cualquier “ping” te irrita? El sonido de las notificaciones te genera una micro-descarga de adrenalina negativa.
  4. ¿Has descuidado tu “mantenimiento” básico? Saltas comidas, no vas al gym o tu rutina de skin-care de 10 pasos ahora es solo echarte agua (o nada).
  5. ¿Sientes que nada de lo que haces es suficiente? El fenómeno del “impostor” mezclado con agotamiento.
burnout laboral mujer, mujer cansada trabajando

El burnout no es cansancio, es una erosión del alma.

Getty Images

Según el psicólogo organizacional Herbert Freudenberger, el burnout no es cansancio, es una erosión del alma. Si eres una verdadera “Girl Boss”, sabes que el activo más valioso de tu empresa eres TÚ. Sin salud, no hay imperio.

Dato Cosmo

El 42% de las mujeres en puestos de liderazgo reportan niveles de agotamiento mucho más altos que sus pares masculinos. ¿La razón? La carga mental de “tener que ser perfecta” en todo. ¡Suelta la capa, no eres “Wonder Woman”!

El éxito que te cuesta la salud es en realidad un fracaso. Aprende a decir “no puedo con esto hoy” para que puedas decir “lo logré” mañana, porque una jefa inteligente sabe que descansar es la estrategia de productividad más brillante de todas.

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