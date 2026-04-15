¿Qué significa realmente ser una it girl y cómo ser una de ellas?

Cuando escuchamos el término “it girl”, pensamos en una mujer que marca tendencia con su estilo personal, generando admiración e influencia a su alrededor, al punto de que otros quieren imitar su forma de vestir, moverse y expresarse.

Pero más allá del brillo superficial, ¿qué define realmente a una it girl? ¿Se trata solo de estilo, seguidores o hay algo más profundo detrás de este concepto tan popular?

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¿Qué es una it girl?

Históricamente, el término it girl surgió para describir a mujeres con un magnetismo difícil de explicar, ese “algo” que atrae miradas sin esfuerzo, y que se vuelve una referencia para todas las demás.

Sin embargo, y aunque la estética sigue siendo importante, la definición de una it girl ha evolucionado, pues ya no solo marca tendencia, ahora la crea, la impone y la hace propia, es decir, ya no se trata de copiar looks virales, los reinterpreta y los adapta a su propia personalidad.

¿Cómo convertirte en una it girl?

Aunque actualmente surgen en redes sociales, las it girls tienen una influencia que trasciende lo digital, impactando en la moda, el lenguaje, el consumo cultural y la construcción de la identidad femenina actual.

Si quieres ser una de ellas, deberás tomar en cuenta estos puntos para proyectar una imagen cautivadora e inolvidable:

Sé auténtica

Una it girl destaca por su presencia auténtica y segura, siendo memorable sin necesidad de llamar la atención de forma exagerada; su éxito radica en mostrarse genuina, ya que la audiencia valora lo real y rechaza lo artificial.

Crea tu propio estilo

Para destacar en la moda, evita seguir ciegamente las tendencias y apuesta por un estilo propio, combinando influencias variadas para crear looks únicos, creativos y llamativos que te gusten a ti, y te hagan sentir cómoda y vibrante con la imagen que proyectas.

Construye tu confianza y seguridad

Una it girl no busca aprobación constante, ella sabe que no le va a gustar a todo el mundo, pero eso no la desestabiliza, esa independencia emocional es lo que realmente la vuelve magnética.

¿Qué es una it girl? Getty Images

Recuerda que la confianza real nace cuando tienes definido qué te gusta, qué no y qué te representa. Si tu estilo, tus opiniones o tu forma de expresarte dependen demasiado de lo que hacen los demás, esa seguridad se vuelve frágil.Ser una it girl no es sinónimo de perfección ni de vida aspiracional constante, muchas de las figuras más influyentes han ganado relevancia precisamente por mostrarse humanas.