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It Girl
Son mujeres con un magnetismo difícil de explicar, que atrae miradas sin esfuerzo, y que se vuelve una referencia para todas las demás.
Equidad
¿Qué significa realmente ser una it girl y cómo ser una de ellas?
Ser una it girl no es sinónimo de perfección ni de vida aspiracional constante, sino de mostrar tu lado más auténtico.
Abril 15, 2026
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Melisa Velázquez