Desde hace años, los seres humanos hemos recurrido a diferentes métodos de manifestación para materializar nuestros sueños y deseos, y Michael Jackson no podía ser la excepción, pues se dice que el secreto de su éxito se debe a la Proyección Mental.

Michael, también conocido como el “Rey del Pop”, ha sobrevivido al paso del tiempo, comenzó su carrera a los 5 años y desde entonces se convirtió en un fenómeno musical que ha conquistado generación tras generación, una leyenda que sobrevive al paso del tiempo.

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El secreto de Michael Jackson para manifestar el éxito

Diversas entrevistas y testimonios cercanos al artista, Michael usaba la proyección mental para manifestar su éxito, tenía la costumbre de visualizar sus conciertos, coreografías y logros antes de que ocurrieran.

Michael llenaba su casa de afirmaciones y mensajes motivacionales como parte de una estrategia de reprogramación mental, y a través de la visualización, la disciplina y el trabajo constante, fortalecía su confianza y mantenía el enfoque en sus metas, convencido de que la claridad mental podía ayudar a convertir los sueños en realidad.

¿Qué es y cómo usar la Proyección Mental? El método que utilizó Michael Jackson para ser una leyenda Getty Images

¿Qué es la proyección mental?

La proyección mental consiste en imaginar de manera detallada y repetitiva un objetivo ya cumplido, esta técnica busca entrenar al cerebro para familiarizarse con escenarios de éxito, fortaleciendo la confianza, la motivación y el enfoque necesario para convertir esos pensamientos en acciones concretas.

Michael sostenía su visión de éxito a través de tres pilares fundamentales: afirmaciones positivas en primera persona para reforzar su confianza, metas ambiciosas con impacto global (quería un mundo mejor), y mensajes motivacionales colocados en espacios visibles de su hogar.

Expertos aseguran que este método de manifestación funciona porque entrena el cerebro para el éxito, ya que al visualizar una meta se activan áreas similares a las que se utilizan al vivirla realmente.

¿Cómo usar la proyección mental para manifestar tus deseos?

El primer paso es definir con precisión aquello que deseas alcanzar, después, dedica unos minutos al día a cerrar los ojos e imaginar la escena con el mayor nivel de detalle posible: qué ves, qué escuchas, qué emociones experimentas y cómo te sientes al haber conseguido ese objetivo.

La clave está en visualizar desde la certeza y no desde la carencia, pero también recuerda que más allá de los métodos de manifestación, también el esfuerzo y la disciplina son importantes para materializar.