La mujer que tuvo hijos con dos hermanos Jackson y creó el árbol genealógico más confuso del pop

Colombiana, diseñadora, emprendedora y madre de cuatro hijos Jackson con dos hermanos distintos. Alejandra Genevieve Oaziaza es probablemente el personaje más fascinante de esta saga que nadie está contando suficientemente bien.

Con el estreno del biopic Michael en abril de 2026, protagonizado por Jaafar Jackson (el sobrino del Rey del Pop), el apellido Jackson volvió a dominar la conversación cultural. Pero hay una figura en este universo que merece atención propia: la mujer sin la cual Jaafar no existiría, y cuya historia personal es, honestamente, una saga de telenovela de lujo.

Su nombre es Alejandra Genevieve Oaziaza. Es colombiana, nacida en Bogotá y graduada de UCLA en diseño de moda y marketing. Además de ser fundadora de su propia línea de couture, oradora TEDx y Co-CEO de una firma de capital, es madre de cuatro hijos Jackson con dos hermanos distintos.

Sí, leíste bien.

Capítulo uno: Randy Jackson

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 08: Randy Jackson arrives for the Janet Jackson’s State Of The World Tour After Party at Lure on October 8, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Greg Doherty/Getty Images) Greg Doherty/Getty Images

La historia empieza a mediados de los 80. Alejandra tiene alrededor de 17 años cuando conoce a Randy Jackson, el más joven de los hermanos Jackson que en ese entonces tenía 24 años. Se enamoraron y, aunque no se casaron, la relación produjo dos hijos:

1989: Genevieve Katherine Jackson.

1992: Steven Randall Jackson Jr.

La relación eventualmente terminó. Y aquí es donde la historia da un giro que ningún guionista se atrevería a escribir sin que le dijeran que es demasiado.

Capítulo dos: Jermaine Jackson

GARY, INDIANA - APRIL 13: Jermaine Jackson during the “Michael” Hometown Screening at the Mark Spencer Auditorium at West Side Leadership Academy on April 13, 2026 in Gary, Indiana. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images) Barry Brecheisen/Getty Images

Alejandra volvió a relacionarse con Jermaine Jackson, el hermano mayor de Randy y miembro fundador de los Jackson 5. Se casaron el 18 de marzo de 1995. La diferencia es que esta vez sí hubo boda oficial. De este matrimonio nacieron:

1996: Jaafar Jeremiah Jackson, el mismo que acaba de interpretar a Michael Jackson en el biopic de 2026.

2000: Jermajesty Jermaine Jackson. El nombre es real y es tan literal como suena: “La Majestad de Jermaine”.

Jermaine pidió el divorcio en 2004. El proceso fue largo y se finalizó en 2008, donde Alejandra obtuvo la custodia física de los hijos.

El árbol genealógico resumido

Alejandra + Randy Jackson (hermano menor): Genevieve (1989) y Steven Jr. (1992).

Alejandra + Jermaine Jackson (hermano mayor): Jaafar (1996) y Jermajesty (2000).

En total, Alejandra tuvo cuatro hijos con dos hermanos de la misma familia. Los hijos son medio hermanos entre sí, pero técnicamente los hijos de Jermaine son sobrinos de su propio tío Randy, quien a su vez es el padre de sus otros medio hermanos. Bienvenida al árbol genealógico más enredado del pop.

Un detalle que lo complica aún más

Alejandra también crió a Donte Jackson, hijo adoptivo de Joe y Katherine Jackson, los patriarcas de la familia. Es decir, tuvo hijos biológicos con dos de los hijos de Katherine y Joe, y además crió a uno de sus hijos adoptivos. El nivel de entrelazamiento familiar no tiene comparación documentada en la historia del entretenimiento moderno.

La propia hija mayor, Genevieve, lo resumió con una calma admirable en el tráiler de un reality show familiar: “Puede parecer un poco extraño para la gente, pero gracias a Dios fue dentro de la familia”.

¿Y Alejandra? Una mujer que construyó algo propio

Lo que a veces se pierde en el escándalo del árbol genealógico es quién es Alejandra más allá de sus relaciones. Fundó Alejandra Jackson Designs, una línea de moda que fusiona las tradiciones textiles colombianas y peruanas con diseño contemporáneo. Ha vestido a figuras como Alicia Keys, Sofía Vergara y Serena Williams.

Es, en resumen, alguien que vivió una historia personal extraordinariamente complicada dentro de una de las familias más famosas del mundo y logró construir una identidad profesional sólida mientras criaba a sus cuatro hijos.

Jaafar y el biopic: el círculo que cierra

En abril de 2026, Jaafar Jackson protagonizó el estreno de Michael, el biopic oficial producido por Graham King. Según el productor, la búsqueda del actor duró dos años y abarcó todo el mundo, concluyendo que Jaafar era la única persona capaz de interpretarlo.

Incluso la abuela de Jaafar, Katherine Jackson, aprobó el casting declarando que su nieto encarna perfectamente a su tío fallecido. Jaafar mantuvo el secreto durante un año completo, ocultándoselo incluso a su propia familia.

La conexión que hace todo más surreal

Jaafar interpretó a Michael Jackson, su tío. Randy Jackson, el padre de sus medio hermanos y expareja de su madre, es otro hermano de Michael. Jermaine, su padre, también es hermano de Michael. Alejandra, su madre, es ex de dos de los hermanos del hombre que su hijo interpretó en el cine.

El universo Jackson es un laberinto de vínculos que solo ellos pueden navegar con naturalidad.

La historia de Alejandra Oaziaza no es un chisme. Es el retrato de una mujer que vivió en el epicentro de una de las familias más poderosas y disfuncionales del mundo, y salió de allí con una empresa propia y una identidad que no se reduce a ningún apellido. Eso también merece ser contado