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Equidad

Por qué sigues soñando con tu ex aunque ya no pienses en él según la psicología

Soñar con un ex ya superado puede causar confusión, pero la psicología ofrece una explicación mucho más compleja y, en muchos casos, tranquilizadora.

Junio 19, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué sigo soñando con mi ex?

¿Por qué sigo soñando con mi ex?

Getty Images

Tal vez han pasado meses o incluso años desde que terminaste con tu ex, y finalmente lo has superado, ya no piensas en él, ya no estás al pendiente de sus redes sociales y te sientes cómoda con su ausencia, pero de pronto sueñas con él y no dejas de preguntarte por qué sigues soñando con tu ex.

De acuerdo con la psicología, soñar con un ex es mucho más común de lo que pensamos, y no necesariamente se debe a que sigas teniendo sentimientos por él o a un deseo por retomar la relación; sin embargo, si esconde una explicación compleja.

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¿Por qué sigo soñando con mi ex?

Los psicólogos explican que durante el sueño, el cerebro procesa recuerdos, emociones y experiencias almacenadas, muchas de las cuales no están presentes de forma consciente durante el día.

Por otra parte, las exparejas suelen ocupar un lugar importante en nuestra memoria emocional, ya que se compartieron momentos significativos, cambios personales y etapas de la vida que fueron claves, y el cerebro puede recurrir a estos recuerdos como símbolo de emociones y sensaciones, aunque esa persona ya no esté en tu presente.

Los psicólogos explican que, en ocasiones, el ex aparece en los sueños porque encarna aspectos como la seguridad, la confianza, el rechazo, la felicidad o el crecimiento personal, o incluso de situaciones no resueltas.

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¿Por qué sigo soñando con mi ex?

Getty images

El sueño con mecanismo de limpieza emocional

Según la psicología, los sueños ayudan al cerebro a depurar y reorganizar emociones para evitar una sobrecarga emocional, por eso, es posible soñar con una expareja incluso cuando ya se ha superado la relación: el cerebro utiliza a esa persona como un referente emocional para procesar situaciones actuales, como el duelo, la soledad o deseos aún no cumplidos, más que como una señal de querer volver.

¿Por qué algunas mujeres sueñan con su ex y otras no?

Las personas con un estilo de apego ansioso tienen más probabilidades de soñar con sus exparejas, especialmente aquellas que se vinculan emocionalmente de forma rápida e intensa o que han desarrollado dependencia afectiva en relaciones tóxicas.

Los expertos coinciden en que este perfil suele experimentar sueños más cargados de emociones relacionadas con sus relaciones sentimentales.

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