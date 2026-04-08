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Equidad

“¿Por qué mis amigas y yo tenemos el periodo al mismo tiempo?” Esto dice la ciencia

Descubre qué dice la ciencia sobre la sincronicidad menstrual y por qué tu cuerpo elige a tus amigas.

Abril 08, 2026 • 
Scarlet Valencia
Amigas felices sentadas platicando

“¿Por qué mis amigas y yo tenemos el periodo al mismo tiempo?” Esto dice la ciencia

Getty Images

¡Claro que te ha pasado! Estar en el café o en la reu y que tres de cinco amigas digan: “Me acaba de bajar”. Hasta con las compañeras de la oficina, y no precisamente porque sean tus besties. Siempre hemos creído que es una conexión mística de hermandad, una especie de aquelarre moderno donde nuestras hormonas se ponen de acuerdo para sufrir juntas. Pero, ¿realmente existe una señal entre úteros o es solo una coincidencia? Hoy lo vamos a averiguar.

La idea de la sincronía menstrual nació en 1971 con el famoso estudio de Martha McClintock en la Universidad de Harvard. Ella sugirió que las feromonas, o sea las señales químicas que emitimos, podían alterar el ciclo de las mujeres que conviven estrechamente. Sin embargo, en 2026, la tecnología de rastreo de ciclos nos da una perspectiva más cruda.

Realidad vs. Casualidad

amigas junta, amigas ciclo menstrual

¿Realmente existe una señal entre úteros o es solo una coincidencia?

Getty Images

Estudios recientes de la Universidad de Oxford y la app Clue, analizando a miles de pares de mujeres, sugieren que la sincronía es, en realidad, un mito estadístico. Dado que los ciclos varían en longitud, tarde o temprano van a converger. Lo que sí es real es que compartir el mismo entorno: mismos niveles de estrés, alimentación similar y horarios de sueño, etc., puede hacer que sus sistemas endocrinos reaccionen de forma parecida. No es que sea “magia” o estén unidas por la Luna, es que están viviendo la misma vida. Aun así, la psicología del vínculo afirma que creer en esta sincronía refuerza el sentimiento de pertenencia y empatía entre mujeres.

Dato Cosmo

Aunque la ciencia sea escéptica, muchas mujeres reportan que sus síntomas, como el antojo de chocolate o la irritabilidad, sí se intensifican cuando están juntas. ¡La sugestión colectiva es una droga poderosa!

Sincronizadas o no, el poder de la amistad femenina es la mejor medicina. Celebra que tienes una tribu que entiende tu ciclo sin que digas una palabra, porque estar conectadas de corazón es mucho más importante que coincidir en el calendario.

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