Por qué engañar un poquito a tu cerebro es el hack de autoestima que necesitas este año

Si pasas cinco minutos en TikTok o Instagram, seguro te has topado con la frase del año: “Delulu es la solulú” (del inglés delusional, que significa delirante o vivir en una fantasía). Lo que empezó como un chiste de internet para justificar obsesionarse con un crush imposible se ha convertido en el secreto mejor guardado de la psicología moderna para mejorar la autoestima.

¿Suena raro? Tal vez. Pero quédate, porque resulta que engañar un poquito a tu mente es el hack de amor propio más efectivo y divertido que vas a probar.

La ciencia detrás del modo ‘Delulu’

En el mundo de la psicología, esto no es nuevo; se llama autoeficacia percibida o el clásico “Fake it until you make it” (fíngelo hasta que lo logres).

Tu cerebro es increíblemente inteligente, pero tiene un defecto: no sabe distinguir muy bien entre lo que es un hecho real y lo que estás imaginando con muchísima fuerza. Si te repites todo el día: “Soy un desastre, seguro me va a ir mal en la entrevista, nadie se va a fijar en mí”, tu cerebro asume que esa es la realidad y actúa en consecuencia (te pones nerviosa, te encorvas, te saboteas).

Ser delulu es simplemente voltear la moneda de forma descarada. Es asumir con total seguridad que eres la maldita jefa del lugar, incluso si por dentro tienes un poquito de miedo.

Cómo aplicar el hack en tu día a día

No se trata de perder el piso y gastar dinero que no tienes, se trata de una actitud mental. Así es como se hace en modo pro:

El síndrome de la protagonista: Deja de actuar como el personaje secundario de tu propia vida. Cuando vayas caminando por la calle o entres a una cafetería, pon tu playlist

Deja de actuar como el personaje secundario de tu propia vida. Cuando vayas caminando por la calle o entres a una cafetería, pon tu Asume que le caes bien a todos: En lugar de entrar a una fiesta pensando "¿qué van a decir de mí?” , entra pensando “qué suerte tienen todos de que ya llegué” . Te quita una presión enorme de encima y te hace mil veces más sociable.

En lugar de entrar a una fiesta pensando , entra pensando . Te quita una presión enorme de encima y te hace mil veces más sociable. Habla de tus metas en presente: No digas “ojalá algún día tenga mi negocio”. Di: “Estoy construyendo mi marca”. Cambiar el lenguaje cambia la vibración de tu día.

No digas “ojalá algún día tenga mi negocio”. Di: “Estoy construyendo mi marca”. Cambiar el lenguaje cambia la vibración de tu día.

Dato Real: Las personas con más éxito en el mundo no son las más capaces, son las que tuvieron la audacia de creer que podían hacerlo cuando nadie más creía en ellas.

La vida ya es demasiado seria como para encima ser tus propios haters. Un poquito de delirio de grandeza bien enfocado no le hace daño a nadie. Así que ya sabes: la próxima vez que dudes de ti misma, sacúdete el miedo, ponte tu outfit más cool y recuerda que ser delulu es, efectivamente, la solulú.