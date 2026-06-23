Las 7 actitudes de tu jefe que podrían indicar que no te soporta y no te quiere en el equipo

Existe la creencia de que en el entorno laboral todos actúan con absoluta profesionalidad; sin embargo, algunos jefes pueden mostrar comportamientos que delatan distancia, incomodidad o incluso una clara falta de afinidad hacia ciertos empleados.

Si has notado cambios en la forma en que tu jefe te trata, quizá estés enfrentando una situación que pasa desapercibida a simple vista, pues aunque muchos líderes intentan ocultar su desagrado o falta de afinidad hacia ciertos empleados para mantener una imagen profesional, sus acciones suelen terminar revelando lo que realmente piensan.

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Señales de que le caes mal a tu jefe y trata de hacerte la vida imposible en el trabajo

De acuerdo con algunos especialistas, los pequeños gestos suelen decir más que las palabras sobre la verdadera relación dentro del equipo, y estas son algunas de las señales que te está enviando con su actitud:

Te excluye de reuniones

Cuando un jefe deja de invitarte a juntas donde antes participabas, o te enteras de decisiones importantes por terceros, podría estar marcando distancia de manera intencional.

No reconoce tu trabajo, aunque sí el de otros compañeros

La falta de retroalimentación positiva, especialmente cuando otros compañeros sí reciben reconocimiento, puede ser una señal de desinterés o falta de valoración hacia tu desempeño.

Comunicación fría y mínima

Respuestas cortantes, correos sin saludo o interacción estrictamente funcional pueden indicar una relación deteriorada o poco interés en construir cercanía profesional.

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Te excluyen de proyectos importantes

Si constantemente recibes actividades operativas sin retos, crecimiento o visibilidad, es posible que no te esté considerando para proyectos importantes.

Evita el contacto contigo

Algunos jefes delegan toda comunicación a intermediarios o simplemente reducen al mínimo las conversaciones uno a uno, lo que puede reflejar incomodidad.

Señala tus errores en público

Las correcciones constantes frente a otros pueden ser una forma de marcar jerarquía de manera poco constructiva o de expresar frustración acumulada.

No muestra interés en tu crecimiento y desarrollo profesional

Cuando no hay conversaciones sobre crecimiento, objetivos o futuro dentro del equipo, puede ser una señal de que no te ve a largo plazo en la organización.

No siempre se trata de un problema de desempeño, sino de dinámicas de poder dentro del entorno laboral, y si no lo reconoces, podrías desgastarte intentando recuperar una aprobación que quizá nunca estuvo realmente a tu alcance.