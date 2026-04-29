¿Cuáles son los colores que usan las personas felices? Esto dice la psicología

Los colores que elegimos para vestir o decorar nuestros espacios, van mucho más allá del gusto estético, pues de acuerdo con la psicología del color, los tonos que elegimos también reflejan nuestro estado de ánimo y nuestra esencia.

Diversos estudios han identificado patrones claros entre las personas más felices y los colores que eligen para vestir o integrar en sus espacios. Pero, ¿qué significan realmente estas elecciones y cuáles son los tonos que más se repiten?

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Los colores que usan las personas felices

Las personas con mayor bienestar emocional suelen preferir colores que reflejan apertura, energía y equilibrio, como una forma de expresión emocional casi instintiva, y estos son los colores que suelen usar.

Amarillo

El amarillo aparece constantemente en perfiles asociados a la felicidad, ya que es el color de la luz, del optimismo y la vitalidad, y quienes lo usan con frecuencia suelen proyectar entusiasmo y una actitud positiva ante la vida. No significa que vivan sin problemas, pero sí que tienden a enfocarse en lo que les genera alegría.

Azul

Investigaciones señalan que el azul es uno de los colores más elegidos por personas con alto bienestar emocional, ya que se asocia con calma, confianza y estabilidad, evocando una sensación de paz interior que hace a las personas más felices.

Verde

El verde es otro de los colores preferidos por las personas más alegres, y esto se debe a que simboliza armonía, crecimiento y equilibrio emocional, reflejando una conexión con la naturaleza y la serenidad interior, que te permite sentir mayor alegría y felicidad.

Los colores que usan las personas felices Getty Images

¿Por qué estos colores te hacen feliz?

No se trata de que estos colores te hagan sentir más feliz de forma automática, pues se trata más de una influencia en nuestro estado de ánimo, y refleja cómo nos sentimos. Vestirse de ciertos colores no es una fórmula mágica, pero sí puede ser una herramienta para reforzar el bienestar emocional mediante pequeños gestos cotidianos.

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