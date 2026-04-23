Equidad

7 comportamientos que evidencian tu falta de autoestima, según la psicología

La falta de confianza no se nota en lo que dices, sino en lo que haces. Identifica estas señales psicológicas y recupera tu valor.

Abril 23, 2026 • 
Scarlet Valencia
La baja autoestima es algo que se nota a kilómetros aunque intentes ocultarla con una sonrisa fingida. A veces creemos que somos “humildes”, “buenas personas” o “tranquilas” cuando en realidad solo estamos dejando que los demás nos pasen por encima. La psicología es implacable: nuestras actitudes gritan lo que nuestro corazón calla. Si te identificas con estos puntos, no te sientas mal, ¡siéntete lista para un cambio de chip!

  1. Las “exhalaciones” dramáticas de atención: Bufar, suspirar fuerte o hacer ruidos constantes de cansancio para demostrar hartazgo es un grito desesperado de ayuda. Según la psicología conductual, esto evidencia una incapacidad de comunicar tus necesidades de forma asertiva. En lugar de decir “necesito ayuda” o “esto me molesta”, lanzas señales pasivo-agresivas esperando que alguien más te rescate.
  2. Dificultad para aceptar cumplidos: Cuando alguien resalta un logro tuyo y tú respondes con un “ay, fue suerte” o “es que estaba en oferta”. Minimizar tus éxitos es una forma de autoboicot. La psicología clínica afirma que esto bloquea la formación de una autoimagen positiva.
  3. La falsa indiferencia con búsqueda de validación: Decir a los cuatro vientos que “no te importa lo que digan de ti”, pero pasar el resto del día preguntando: "¿verdad que no soy exagerada?”, "¿sí me veo bien?”, "¿crees que soy muy intensa?”. Esta contradicción demuestra que tu autoconcepto depende totalmente del espejo externo. Necesitas que los demás validen tu sentimiento porque tú no confías en él.
  4. La “complacencia crónica": Decir “sí” a todo por miedo al rechazo. Según la psicóloga Harriet Braiker, la necesidad obsesiva de agradar es una señal clara de que buscas afuera el valor que no te das adentro. Si tu agenda está llena de compromisos que odias, tu autoestima está pidiendo auxilio.
  5. Justificación constante de tu existencia: Pedir perdón antes de dar una opinión en una junta o disculparte por “quitar el tiempo” al hacer una pregunta necesaria. Si te disculpas por ocupar espacio físico o intelectual, le estás diciendo a tu cerebro que no mereces estar ahí.
  6. El mártir de “no causar problemas": Confirmar constantemente que dejas de hacer algo que te gusta o que te aguantas algo que te molesta “para no pelear” es una bandera roja. Renunciar a quien eres para evitar el conflicto no es ser pacífica, es no tener límites. Según el psicólogo Walter Riso, el miedo a la confrontación nace de creer que tu opinión o bienestar valen menos que la paz ajena.
  7. Comparación silenciosa y destructiva: Entrar a una habitación y, en lugar de saludar, empezar a medirte mentalmente con las demás. Si tu valor sube o baja dependiendo de quién esté a tu lado, estás construyendo tu casa sobre arena. Según la “Teoría de la Comparación Social”, una autoestima sana no compite, simplemente coexiste.
Dato Cosmo

Se llama “Efecto de Foco”. Las personas con baja autoestima suelen creer que todos están notando sus errores, cuando en realidad cada quien está lidiando con sus propias inseguridades. ¡Relájate, nadie te está juzgando tanto como tú misma!

