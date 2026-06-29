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Equidad

4 cosas que no debes tolerar de tus jefes y por qué poner límites puede mejorar tu vida laboral

¿Qué estás tolerando por miedo a quedarte sin empleo? Poner límites puede resultar incómodo, pero es necesario para crear un ambiente laboral sano.

Junio 29, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cosas que no debes tolerar de tu jefe (ni de otras personas)

Cosas que no debes tolerar de tu jefe (ni de otras personas)

Getty Images

Tener un buen jefe puede marcar la diferencia entre disfrutar tu trabajo o vivir en un constante estado de estrés y ansiedad, y es que es cada vez más común ver a las personas normalizando conductas tóxicas que con el tiempo, pueden afectar su estabilidad emocional, su salud mental y hasta su desempeño laboral.

Especialistas en psicología organizacional o laboral, coinciden en que establecer límites sanos, no significa ser conflictiva, sino una forma de proteger tu propio bienestar, además de fomentar relaciones laborales más sanas.

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Cosas que no debes tolerar de tu jefe (ni de otras personas)

Hoy más que nunca, proteger la salud mental y exigir un trato respetuoso es fundamental para mantener un ambiente laboral saludable, porque ningún sueldo vale tu dignidad o que te traten como si no valieras.

Que te griten o te traten con groserías

No importa el nivel de estrés, el cargo que ocupen o la cultura de la empresa: los gritos nunca son una forma válida de liderazgo, pues son una falta de respeto que no debe normalizarse, y establecer límites también es defender tu dignidad.

Que te humillen frente a tus compañeros o demeriten tu trabajo

Exhibirte frente a tus compañeros, minimizar tus logros o desacreditar tu trabajo en público no es una forma de dar retroalimentación, se trata de una conducta de maltrato que puede afectar tu confianza, autoestima y desempeño profesional.

Señales de que le caes mal a tu jefe y trata de hacerte la vida imposible en el trabajo

Cosas que no debes tolerar de tu jefe (ni de otras personas)

Getty Images

Cargas de trabajo imposibles o poco realistas

Las cargas de trabajo excesivas o las tareas fuera de tus funciones pueden provocar estrés y agotamiento, hablar con tu jefe para definir prioridades y establecer límites ayuda a proteger tu bienestar sin dejar de cumplir con tus responsabilidades.

Que invadan tu tiempo personal

Trabajar fuera del horario laboral de forma constante puede afectar el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, respetar los tiempos de descanso y establecer límites favorece el bienestar y mejora la productividad.

En un mercado donde el bienestar de los empleados cobra cada vez más importancia, cuidar la salud mental y exigir un trato digno ya no es un lujo, sino una necesidad.

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