[VIDEO] Así es la voz y la curiosa risa de Clara Chía

Estos son todos los videos que han filtrado de la voz de Clara Chía. ¡Escucha a la novia de Gerard Piqué hablar!

A pesar de que los medios de comunicación y los paparazzis no le pierden la pista a la novia de Gerard Piqué, poco sabemos sobre Clara Chía. La española se ha negado a dar declaraciones públicas sobre su romance con la ex pareja de Shakira, pues al ser señalada como “la tercera en discordia”, la catalana ha preferido mantenerse alejada de las entrevistas.

Sabemos que Clara Chía conoció a Gerard Piqué en el bar ‘La Traviesa’, que actualmente trabaja en la empresa del exfutbolista, Kosmos, que la pareja acaba de comprar una casa en las afueras de Barcelona e incluso conocemos el nombre de las tres marcas de ropa preferidas de la española. Además, la hemos podido ver en diferentes videos filmados por fanáticos y paparazzis, pero ¿te has preguntado cómo es su voz?

Todos los audios que se han filtrado de la voz y la risa de Clara Chía

Fue en diciembre de 2022 cuando una cuenta de fans de Clara Chía compartió a través de Twitter un supuesto video en el que se puede escuchar la risa de Clara Chía.

“La risa y la voz de Clara Chia, ¡Al fin podemos escucharla por primera vez! Me resultó súper dulce y tierna su voz, Me encantó escucharla reír, sigue riéndote asi, Clara, no permitas que nada ni nadie borre tu risa, nunca jamás”, dice el mensaje con el que acompañaron el video.

Posteriormente, en marzo de 2023, se viralizó otro video en el que aparece Clara Chía con Gerard Piqué en una sesión de The Kings League. Esto significó el debut de la joven española hablando frente a las cámaras.