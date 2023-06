¿Por qué Jennifer Lopez y Clara Chía están dando de qué hablar en redes sociales?

Aunque ha tratado de mantenerse alejada del ojo público, Clara Chía Martí ya no es una figura anónima. Desde que se convirtió en la “tercera en discordia” cuando Shakira aún se encontraba con Gerard Piqué, la joven catalana acaparó los titulares de los medios de comunicación y hasta la fecha sigue siendo uno de los nombres más buscados en el Internet.

Y es que ahora que Shakira —aparentemente— ha retomado su vida romántica con Lewis Hamilton, el drama ha quedado (un poco) atrás y ahora lo que ha dado de qué hablar es el renovado estilo de Clara Chía. Durante los últimos meses, la española ha sido fotografiada utilizando algunas de las tendencias más populares de la temporada, además de que el vestido que utilizó en la boda del hermano de Piqué pertenece a la colección de Victoria Beckham, por lo que causó sensación entre sus seguidores; porque sí, Clara ya tiene un club de fanáticos que no le pierden la pista.

Pero ¿por qué el nombre de Jennifer Lopez está apareciendo en los titulares junto al de Clara?

Jennifer Lopez y Clara Chía protagonizan una publicación que causa indignación

No es lo que estás pensando; Jennifer Lopez y Clara Chía ni se conocen ni son amigas, pero el medio Despierta América recientemente compartió una publicación en Instagram en la que comparó el estilo de la intérprete de On the Floor con el de Clara Chía y Meghan Markle, lo que causó indignación entre los fanáticos de JLo.

"#Jlo, #MeghanMarkle y #ClaraChia brillaron esta semana con sus outfits. ¿Cuál es tu favorito?”, se lee en la descripción de la foto, en la cual los internautas comentaron: “Ay no. Por Dios. Qué comparación. JLo no la pueden comparar con Meghan menos con Chia”, “Falta de respeto con JLO ponerla al mismo nivel de las otras dos”, y "¿Pueden dejar de darle tanta propaganda a Clara Chía?”.

Mira la polémica publicación...