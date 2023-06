Por qué todos hablan del comportamiento de Clara Chía en la boda del hermano de Piqué

¡Entérate de cómo se comporta Clara Chía frente a la familia de Gerard Piqué!

Clara Chía Martí y Gerard Piqué ya no se esconden de las camaras; después de pasar varios meses en el ojo del huracán y rodeados de paparazzis, los españoles finalmente parecen estar encontrando la calma, empezando porque el ex futbolista ya no teme publicar fotografías en las que aparece con Clara Chía, además de que ella le da muestras de afecto en público sin importar los comentarios negativos que reciba su inesperada y polémica relación sentimental.

Piqué incluso ya ha presentado a la catalana con toda su familia, pues el pasado 24 de julio se llevó a cabo la boda del hermano de Gerard, Marc Piqué, con María Valls Casanovas.

Qué cosa más linda son las bodas 🥹😭✨💫🌟💕 pic.twitter.com/HsVeRCq2UZ — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 24, 2023

Para esta fecha tan especial, Clara utilizó un vestido de la colección de Victoria Beckham; se trata de un largo vestido dorado elástico, con ‘tejido de punto’, escote en ‘V’ y estilo minimalista. El precio del vestido oscila entre los 880 hasta los 2,130 dólares. Sin embargo, no fue solo el estilo de la novia de Piqué lo que dio de qué hablar, sino también su comportamiento en la boda.

Por qué el comportamiento de Clara Chía en la boda del hermano de Piqué dio de qué hablar

Según reportes de la periodista de AR, Adriana Dorronsoro, Clara Chía trató de pasar inadvertida en la boda la mayor parte del tiempo, pero eso no impidió que quedara en evidencia la excelente relación que lleva con la familia de Gerard Piqué, sobre todo con su madre. La catalana está más que integrada con los seres queridos del deportista, a diferencia de Shakira, quien de acuerdo a los medios españoles, tenía muchas diferencias con su ex suegra.

“Intentaron pasar desapercibidos. Me cuentan que hubo discursos y Piqué no dio ningún discurso. De hecho, en las copas tampoco bailaron, se fueron pronto a casa. Yo creo que querían dejar protagonismo a los novios”, reveló Dorronsoro.

Foto: Twitter