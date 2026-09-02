Travis Kelce confiesa qué habría hecho diferente en su boda con Taylor Swift

Han pasado casi dos meses desde que Taylor Swift y Travis Kelce celebraron una de las bodas más esperadas y comentadas del año, en el Madison Square Garden de Nueva York, rodeados de familiares y celebridades.

Aunque la pareja ha mantenido los detalles de su boda en privado y poco se conoce sobre cómo fue realmente su gran día, Travis no ha podido ocultar la emoción de estar casado y, poco a poco, ha comenzado a compartir algunos detalles sobre cómo vivió su boda con Taylor.

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Travis Kelce rompe el silencio y cuenta cómo vivió su boda con Taylor Swift

Este miércoles 2 de septiembre, durante el estreno de la nueva temporada de su podcast New Heights, que conduce junto a su hermano Jason Kelce, Travis aprovechó la ocasión para compartir con los oyentes algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre su gran día con Taylor.

“Es una noche que nunca olvidaremos”, recordó Travis sobre la ceremonia. “Taylor y yo estamos muy agradecidos con todos los que estuvieron ahí, desde quienes presenciaron nuestros votos hasta quienes simplemente compartieron ese momento con nosotros. Nos la pasamos increíble durante toda la velada, y ha sido muy especial escuchar cómo cada uno recuerda y cuenta la historia de aquella noche. Fue realmente mágico”.

Sin embargo, el ala cerrada de los Kansas, confesó que hay un detalle que le hubiera gustado que fuera diferente: “Ojalá hubiera durado aún más de lo que duró. Parecía que pasó en un abrir y cerrar de ojos”, mientras Jason bromeaba, “Nos echaron de casa”.

“Bueno, una vez que dejaron de servir las bebidas, todo el mundo empezó a, ya sabes, irse tranquilamente”, explicó Travis.

Travis Kelce explica por qué eligieron el MSG para su boda

Travis y Taylor se casaron el 3 de julio en el Madison Square Garden, un espacio que transformaron especialmente para la celebración, y Travis también explicó las razones por las que eligieron este emblemático lugar para su boda.

“Queríamos hacerlo en un lugar donde pudiéramos tener un entorno muy íntimo y genuino sin muchas distracciones. Y necesitábamos que fuera un ambiente privado”, dijo en el podcast. “Y el MSG se esforzó mucho para darnos eso”.

Travis aprovechó el momento para dar un agradecimiento muy especial a Adam Sandler por oficiar su boda con Taylor y hacer de este momento tan especial y único.

“Simplemente ha sido la mejor persona de este planeta. Que estuviera dispuesto a ordenarse en el estado de Nueva York para casarnos a Taylor y a mí, y que lo hiciera de la manera en que lo hizo, al estilo de Sandman, dándonos mucho más de lo que jamás habríamos imaginado y sabiendo que aquella era la noche más importante de nuestras vidas... Fue absolutamente una locura”.