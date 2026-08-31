Harry Styles sorprende con un guiño a Taylor Swift en Nueva York por su boda

Taylor Swift y Harry Styles se convirtieron en una de las parejas más seguidas y comentadas entre 2012 y 2013, dejando una huella imborrable en la cultura pop y entre sus millones de seguidores que han relacionado la canción de Style, incluida en el álbum 1989, que supuestamente hace referencia a su relación.

Aunque ha pasado más de una década desde su historia de amor, Harry volvió a sorprender a sus seguidores con un inesperado guiño a Taylor y a su boda con Travis Kelce en Nueva York, durante su más reciente concierto.

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El inesperado guiño de Harry Styles a Taylor Swift durante su concierto en Nueva York

El momento ocurrió el pasado sábado 29 de agosto, durante el tercer concierto de la residencia de Styles en el Madison Square Garden, recinto donde actualmente ofrece una serie de 30 presentaciones como parte de su gira Together, Together.

Al finalizar su show, Harry mencionó algunos de los acontecimientos más importantes que han ocurrido en el importante recinto neoyorquino, y sí, fue cuando mencionó a Taylor, pero no por sus conciertos, sino por algo mucho más personal: su boda.

“Madison Square Garden, hogar de los campeones del mundo: los New York Knicks... Y también hacen bodas”.

Aunque no mencionó directamente a la cantante, para los fans fue más que obvio que Harry se refería a la reciente boda de Taylor con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, que se celebró el pasado 3 de julio.

¿Qué hacía Harry Styles mientras Traylor Swift se casaba con Travis Kelce en el Madison Square Garden?

De acuerdo con varios medios internacionales, Harry estaba en la lista de invitados a la boda de Taylor y Travis; sin embargo, el cantante británico no pudo asistir debido a que ese día tenía un concierto en Wembley como parte de de la gira que lo ha llevado al MSG.

Sin embargo, su prometida, Zoë Kravitz, sí habría asistido a la celebración, ya que curiosamente, la actriz mantiene una relación cercana con Swift, lo que hace todavía más llamativa la conexión entre las tres figuras.

Por eso, el comentario de Styles no pasó desapercibido. Aunque se trató de una frase breve y aparentemente casual, los fans no tardaron en interpretarla como un divertido guiño a una de las bodas más comentadas del año.