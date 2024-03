¿Shakira gratis en la CDMX? Esto es lo que sabemos

Usuarios de redes sociales y fans de Shakira afirman que la colombiana dará concierto gratuito en la CDMX

Ayer por la noche Shakira hizo vibrar a Time Square con su presentación gratuita en el corazón de Nueva York, miles de sus fans en Estados Unidos se dieron cita para bailar sus temas clásicos y tararear el nuevo disco ‘Las mujeres ya no lloran’, el pretexto ideal para que la colombiana vuelva a pisar los escenarios que tanto la extrañan, como la CDMX, lugar que no visita desde 2018.

Hace unos días la entrevistadora Andrea Legarreta, dio algunos detalles sobre la próxima gira de Shakira y el que más nos emociona es que el tour de ‘Las mujeres no lloran’ visitará cerca de 30 ciudades en el mundo, pero además, Shakira dará una serie de conciertos gratuitos como el de Time Square para agradecerle a su público incondicional el cariño y el respaldo de tantos años de exitosa carrera.

El señuelo que parece indicar que Shakira estará gratis en el Zócalo de la CDMX próximamente

Si hay un fandom fiel y atento a los detalles ese es el de Shakira, desde que ‘Las mujeres ya no lloran’ vio la luz, los fans de la cantante no han perdido un sólo detalle de la próxima gira y la promoción del disco que en buena medida se ha llevado a cabo a través de Spotify, la plataforma encargada de lanzar señuelos sobre lo que debemos esperar en próximos meses del disco y su promoción.

Fue en un vídeo publicado por la plataforma de música que los usuarios notaron un señuelo sobre los destinos que visitará la cantante, donde además dará conciertos gratuitos para que ninguno de sus fans se pierda el espectáculo.

Durante el vídeo promocional podemos observar Nueva York, la ciudad donde ya se presentó gratuitamente, seguida de la CDMX, Sao Paulo en Brasil y Bogotá, Colombia, así que todo parece indicar que la colombiana pisará tierra azteca y como muestra de su amor por México brindará un inolvidable concierto en la CDMX cortesía de su bolsillo.

Aunque hasta el momento su equipo de comunicación no ha confirmado ni desmentido las especulaciones de sus fans, los usuarios de redes sociales se muestran cada vez más entusiasmados por la posibilidad.

No te pierdas el especial de VIX ‘Shakira desde Times Square’

Como parte de la promoción del duodécimo disco de Shakira ‘Las mujeres ya no lloran', la colombiana y VIX tienen una sorpresa para ti: podrás disfrutar del concierto gratuito que Shakira ofreció en Times Square y podrás hacerlo a partir del sábado 30 de marzo a través de la plataforma de streaming más exitosa de habla hispana.

Si no formaste parte del electrizante concierto que reunió a más de 4 mil fans desde el primer escenario permanente de TSX Entertainment en el New York Times, no puedes perderte esta genial producción que Televisa Univision Uforia y VIX tienen para ti.