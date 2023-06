¿Qué saben los hijos de Shakira sobre la relación de Gerard Piqué y Clara Chía?

¿Sasha y Milan conocen todo sobre la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira? Esto reveló una periodista al respecto...

La infidelidad de Gerard Piqué a Shakira con Clara Chía le dio la vuelta al mundo y el tema acaparó los titulares de los medios de comunicación más importantes. Hasta la fecha, el romance del futbolista con la joven española sigue dando de qué hablar, sobre todo por la forma en que la separación de Shakira y Piqué le cambió la vida a sus dos hijos: Milan y Sasha. Los pequeños tuvieron que mudarse a Miami junto con su madre, aceptando que su vida diera un cambio radical, considerando que ya no vivirán más con su padre.

Sasha y Milan incluso colaboraron con Shakira en su más reciente sencillo titulado Acróstico; en el videoclip se aprecian las cajas de su mudanza, pero se hace evidente algo aún más poderoso: el amor entre una madre y sus hijos.

¿Qué saben los hijos de Shakira sobre la relación de Piqué y Clara Chía?

¿Son concientes Sasha y Milan de que su papá le fue infiel a su mamá? De acuerdo a diferentes medios españoles, los pequeños ya conocieron a Clara Chía, pero no saben qué tipo de relación lleva con Gerard Piqué. La conductora del podcast, Las Mamarazzis, Lorena Vásquez, señaló que los hijos de la colombiana no saben que Clara Chía fue la tercera en discordia ni que es la actual pareja de su padre, pues piensan que es una compañaera más del trabajo.

Sin embargo, estas revelaciones no están comprobadas, pues Sasha y Milan han estado muy expuestos a los medios de comunicación y a los paparazzis, quienes en todo momento abordan el tema del romance entre Gerard Piqué y Clara Chía, así como la infidelidad del ex futbolista del Barcelona F.C a Shakira.