La última fotografía que Gerard Piqué publicó con Shakira

Nadie sabía que esa sería la última publicación que haría Gerard Piqué al lado de Shakira...

Hace algunos días se cumplió un año de que Shakira y Gerard Piqué anunciaron públicamene su separación después de más de una década juntos y dos hijos en común.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad”, se leía en el comunicado. Tiempo después salió a la luz que el motivo de su ruptura fue una infidelidad por parte del ex futbolista del Barcelona F.C, quien comenzó un romance con Clara Chía Martí cuando aún se encontraba en una relación con Shakira.

La noticia resultó ser una de las más inesperadas del 2022, pues a través de redes sociales, Shakira y Gerard Piqué aparentaban que su relación iba viento el popa, o al menos eso indicaba las últimas fotografías que subieron juntos.

La última fotografía que Gerard Piqué subió con Shakira

A pesar de cómo se ha desenvuelto su divorcio, la colombiana y el español aún mantienen las fotografías de su relación sentimental en Instagram. La última instantánea que publicó Gerard Piqué en la red social con Shakira fue en junio del 2021, un año antes de que la intérprete de Monotonía descubriera su infidelidad con Clara Chía.

“Holiday Vibes”, escribió.

Por su parte, la última foto que Shakira tiene de Piqué fue publicada en marzo del 2022 y dice lo siguiente:

“600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos.

Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”.