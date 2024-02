Shakira y Clara Chía dan un gran paso en su relación; ¿cómo se llevan actualmente?

Parece que las aguas finalmente se han calmado entre Shakira y la novia de Gerard Piqué, Clara Chía

Al ser la tercera en discordia en la relación de Shakira y Gerard Piqué, Clara Chía se convirtió en una de las mujeres más polémicas del 2023. A través de la letra de Music Session #53, la cantante colombiana lanzó varios dardos tanto a su expareja como a la catalana, dejando claro que no quiere tener ningún tipo de relación con ella. Sin embargo, ahora que han pasado varios meses desde que se dio a conocer la infidelidad del ex defensa del Barcelona F.C, Shakira ha bajado los brazos y y no está a la defensiva, por lo que incluso hizo las paces con Piqué.

A principios de este año se dio a conocer que Shakira y Gerard llegaron a un acuerdo pacífico y le pusieron punto final a la pelea mediática que protagonizaron a lo largo de un año y medio.

“En los últimos meses ha habido un acercamiento entre Shakira y Gerard Piqué, no con la intención de reavivar el romance, sino para establecer una relación saludable en beneficio de Sasha y Milan”, revelaron en El Nacional de Cataluña.

Pero ¿cómo es la relación que lleva Shakira con Clara Chía?

Así es la actual relación de Shakira y Clara Chía

Si bien Shakira y Clara Chía no son amigas, la intérprete de Monotonía tomó una decisión muy difícil: levantó el veto que impedía que la novia de Gerard Piqué conviviera con Sasha y Milan. De acuerdo al periodista español del programa ‘Vamos a ver’, Pepe del Real, “Shakira está tan dispuesta a pisar el freno que habría levantado el veto que prohibía a Clara Chía estar bajo el mismo techo que sus hijos. A lo mejor estamos ante el fin de la era de Shakira en la que se metía con todo lo que tenía que ver con su ex”.

Con el objetivo de fomentar el bienestar emocional de sus hijos, Shakira está dispuesta a llevar una relación basada en el respeto y la cordialidad con Clara Chía.