En una reciente entrevista, Lucerito Mijares rompió el silencio sobre la polémica relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha dado pie a que los medios de comunicación generan diferentes teorías sobre cómo fue el comienzo de su relación. Y es que en redes sociales se ha dicho que la pareja comenzó su relación cuando el cantante mexicano aún se encontraba con Cazzu. Sin embargo, los artistas han desmentido estos rumores y revelaron que no hubo infidelidad de por medio.

Esto no ha impedido que figuras como Karla Panini y Maryfer Centeno den su opinión sobre la pareja, y más recientemente se sumó Lucerito Mijares a la lista de celebridades que han hablado sobre el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Se viraliza lo que dijo Lucerito Mijares sobre el romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La reportera, Italia Herrera, fue quien durante una entrevista con Lucerito Mijares le pidió su opinión respecto a la polémica relación sentimental de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

“Yo no los conozco, pero los veo muy felices. “Ahora si que cada quien, y si no son felices pues no es para ellos, y si sí, pues sí es para ellos”. Posteriormente, la reportera agregó “Que los dejen en paz!, a lo que Lucerito dijo: “Exactamente”.

Además, durante los últimos días Lucerito ha estado siendo comparada con Ángela y hablando sobre una supuesta rivalidad entre ellas, por lo que la artista decidió abordar esta situación: “Estoy harta de que los medios estén inventando esta rivalidad. (...) Me encantaría conocerla muy pronto, poder hacer algo juntas pronto... Hay que apoyarnos unas a otras”, expresó y agregó “hay que darle duro a nuestras compañeras, apoyarlas mucho. Yo la amo, ya para siempre, ojalá la pueda conocer muy pronto”.

Así que quizá muy pronto podamos disfrutar de una colaboración musical entre Ángela Aguilar y Lucerito Mijares.