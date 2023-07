Si bien Clara Chía fue la tercera en discordia en la relación de Gerard Piqué y Shakira, la joven catalana ya cuenta con un extenso club de fans que no le pierden la pista. Y es que la novia del ex futbolista ya no es considerada una figura anónima, pues incluso fue la protagonista de Music Session #53, uno de los más grandes éxitos de Shakira (en colaboración con Bizarrap).

Clara Chía se ha dejado ver no solo en conciertos con Gerard Piqué e incluso en la antigua mansión de Shakira, sino que también dio mucho de qué hablar en la reciente boda de Marc Piqué, el hermano del español. El vestido que utilizó Clara pertenece a la colección de Victoria Beckham, por lo que causó furor en las redes sociales. Sin embargo, la fotografía que ahora está circulando pertenece a una fanática que se topó en las calles de Barcelona con la polémica parejita.

“Su sonrisa es mágica": se viraliza la primera foto de Clara Chía con una fan

Ahora que Clara y Piqué solicitaron una orden de alejamiento en contra del paparazzi, Jordi Martín, los españoles se encuentran tratando de llevar una vida normal alejada del ojo público, pero eso resulta imposible hasta cuando se trata de salir a comprar un helado.

Clara y Gerard fueron abordados por un grupo de seguidoras mientras compraban un helado y trataban de pasar desapercibidos, pero fallaron en el intento, pues una de ellas logró tomarse una fotografía con la novia de Piqué, la cual ya se viralizó en redes sociales.

“Clara y Gerard sacándose fotos con fans mientras compraban helado. Qué bonito gesto el de Clara en acceder a la foto, y sin ninguna mala cara, todo lo contrario, con una hermosa e inmensa sonrisa. Como ya dije una vez ésto es la vida real, no las redes”, se lee en la cuenta del club de fans.

Su sonrisa es mágica 😍☺✨ pic.twitter.com/OrWvnJfQSB — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) July 1, 2023