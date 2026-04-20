Scarlett Johanson reflexiona sobre la sexualización que sufrió en sus 20 y las películas de las que hoy se arrepiente

Aunque hoy es una de las actrices más reconocidas de Hollywood, principalmente tras su participación como Black Widow, Scarlett Johansson atravesó al inicio de su carrera varios proyectos que la llevaron a cuestionarse su lugar en la industria y si debía seguir actuando.

No todo en la carrera de Scarlett ha sido éxito, pues también enfrentó momentos difíciles en la industria, con papeles que la hicieron sentirse atrapada en estereotipos que la sexualizaron a muy temprana edad, y cómo tuvo que luchar para recuperar el control de su carrera.

Te podría interesar: Scarlett Johansson se convierte en la actriz más taquillera en la historia de Hollywood

Scarlett Johanson reflexiona sobre la sexuaización que sufrió en los 2000

Scarlett recordó que sus inicios en los años 2000 estuvieron marcados por la presión sobre la imagen de las mujeres jóvenes en la industria del entretenimiento, durante una entrevista para el programa CBS Sunday Morning, donde también habló del lanzamiento de su marca de skincare, The Outset, también habló de lo difícil que fueron sus inicios.

“Creo que crecer en la industria del entretenimiento y tener veintitantos años a principios de los 2000, siendo una mujer de 20 años en el centro de la atención pública en esa época, en general fue un momento realmente duro”, dijo. “Las mujeres eran desmenuzadas por su apariencia de una forma que era socialmente aceptable en ese momento, y fue difícil”.

La actriz también explicó que solía recibir papeles estereotipados, como “la otra mujer” o “bomba sexual”, lo que limitaba su oportunidad de explorar otros registros actorales.

“Ese era un arquetipo que abundaba cuando yo tenía esa edad. Era complicado salir de eso porque había muchas más cosas que yo quería hacer”, indicó.

Scarlett Johansson rompe récords y se corona como la actriz más taquillera de Hollywood Getty Images

¿De qué película se arrepiente Scarlett Johansson?

Johansson comenzó a ganar popularidad con filmes como Match Point y The Island; sin embargo, no fue hasta que participó en Lost in Translation de Sofía Coppola, cuando su fama despegó por completo.

En el film, Scarlett actuó junto a Bill Murray como su interés amoroso, quien era 34 años mayor que ella, encajando en la imagen que los estudios buscaban proyectar de ella como una mujer joven y sexy.

“Me cosificaron y me etiquetaron de tal manera que sentí que no me ofrecían trabajo en lo que quería hacer, y recuerdo pensar: ‘Supongo que la gente cree que tengo 40 años’. Eso se volvió menos deseable y algo con lo que estaba lidiando”, comentó en el podcast Armchair Expert en 2022.

Y agregó: “Creo que todos asumieron que era mayor y que llevaba mucho tiempo actuando; me etiquetaron con esta extraña hipersexualización de la profesión”, y aseguró que pensó que su carrera había terminado: “Sentía que mi carrera había terminado. Pensaba: ‘Esta es tu carrera, estos son los papeles que has interpretado’. Y me preguntaba: '¿Eso es todo?’”.

¿Cómo fue que Scarlett Johansson retomó el control de su carrera?

Scarlett encontró en el teatro una forma de explorar nuevos registros y romper con los estereotipos que marcaban su carrera, incluso participó en obras en Broadway; sin embargo, el cambio llegó con su participación en el MCU.

Scarlett Johansson se unió al universo de Marvel con Los Vengadores, donde interpretó a Black Widow, consolidándose a nivel global e interpretando a un personaje de acción que le permitió desarrollar su lado más acrobático y empoderador.Sin dejar de lado proyectos más exigentes, en 2020 obtuvo doble nominación al Oscar por Marriage Story y Jojo Rabbit, demostrando su versatilidad y dejando atrás los estereotipos que marcaron sus inicios.