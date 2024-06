Reviven los mensajes que le envió Belinda a Nodal durante su ruptura

Hace algunos años y en medio de su ruptura con Belinda, Christian Nodal filtró algunos mensajes que le envió su exprometida por WhatsApp, lo que en aquel momento generó polémica y dividió opiniones en redes sociales.

Regresemos al 2022; todo comenzó cuando la mamá de Belinda publicó el siguiente mensaje en Twitter: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, escribió. Y es que ya había rumores de que Christian Nodal y la madre de Belinda no llevaban una buena relación. Ante dicho mensaje, Nodal respondió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”.

Posteriormente, el cantante decidió filtrar una conversación que tuvo con Belinda.

Reviven los mensajes con los que Christian Nodal expuso a Belinda durante su ruptura

En los mensajes que le envió Belinda a Nodal se puede leer cómo la artista le pide ayuda económica a su entonces prometido para apoyar a sus papás y para ir al dentista.

“Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar? (...) Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruído la vida entera. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, se lee en uno de los textos que le habría mandado la artista.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre haber filtrado su conversación con Belinda?

“La cuestión va que soy una persona muy real… aquí no se trata de hombre o mujer, se trata de seres humanos y de almas, hay almas buenas y hay almas malas y cuando digo que tener 20 años de carrera no son en vano, es que saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas…”, dijo en el 2022 Nodal para Ventaneando después de haber publicado los mensajes de Belinda.

“Yo puedo no salir a dar entrevistas o no decir nada, y estar haciendo cosas para jo… la carrera o a otras personas, ¿cómo? Con campañas negras y yo he estado ahí, yo he visto esas cosas y por eso mi coraje...”, señaló. “La gente no entiende que yo expongo y que yo soy real, que soy directo, porque el hecho de que otras personas se vayan por las ramas no quita que ahí estén haciendo daño, esa es la cuestión…”, finalizó.