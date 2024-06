Revelan el tatuaje secreto que se hizo Christian Nodal en honor a Ángela Aguilar y su significado

Ángela Aguilar no habría sido la única que se tatuó en honor a su pareja, al parecer, Christian Nodal también lo hizo y reveló un detalle sobre su romance

Durante su romántico viaje a Europa, Ángela Aguilar se tatuó en honor a Christian Nodal. El artista Alessandro Capozzi compartió un video en el que aparece tatuando a la artista mexicana y confirmó lo que ya se especulaba: la cantante se tatuó las iniciales de Christian Nodal: CN.

“La persona que le hizo el tatuaje a Ángela Aguilar en Roma confirma que sí se tatuó la C y la N. Ahí ya traía esa roca de anillo que Christian Nodal le regaló y que trae en el fondo de pantalla en su celular. También contó que Ángela le dijo ‘estamos en medio de una escapada romántica’”, dijo la creadora digital Jaqueline Martínez. Sin embargo, Ángela no sería la única que se habría tatuado en honor a su pareja. Los internautas creen haber descubierto que uno de los más recientes tatuajes de Nodal está dedicado a Aguilar.

El tatuaje secreto que se hizo Christian Nodal en honor a Ángela Aguilar

La usuaria de TikTok @kaotica9, fue quien reveló el supuesto significado del tatuaje que lleva Nodal en el cuello: las tres cruces.

“¿Por qué nadie ha hablado del tatuaje de las tres cruces de Christian Nodal, ¿ya se dieron cuenta de dónde viene? Resulta que Ángela con este video (el de su tema Ahí donde me ven) al parecer hablaba de Christian”, explicó, refiriéndose a las tres cruces de Zacatecas.

Por dicho tatuaje, se especula que Ahí donde me ven puede estar dedicada a Nodal, pues la letra dice así:

¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado feo el desamor?

¿A poco piensan que no me han fallado?

Lo que pasa es que soy buena, pero buena pa’ disimular

Pero ya son varios golpes que me han dado

Ahí donde me ven

He tenido decepciones amorosas

El que no presuma todas mis caídas, bueno, eso es otra cosa

Y he sentido varias veces que me muero

Pero salgo de la crisis como puedo

Pero nunca sufrí tanto por amor