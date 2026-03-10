Suscríbete
¿Quién es quién en “Love Story”? La verdad sobre el drama de Carolyn y JFK Jr

¿Ya terminaste de ver “Love Story”? Te contamos los detalles reales y el drama que inspiró la serie

Marzo 10, 2026 
Scarlet Valencia
"Love Story" cast Paul Anthony Kelly and Sarah Pidgeon

La serie “Love Story”, producida por Ryan Murphy, retrata el ascenso y la caída de la “pareja real” de EE.UU.AA: Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon), y John F. Kennedy Jr (Paul Anthony Kelly). Sin embargo, el centro del drama es la relación intermitente y obsesiva que Carolyn mantuvo con el modelo Michael Bergin (Noah Fearnley), un romance que, según testimonios cercanos, nunca terminó del todo, ni siquiera después de la “boda real” en 1996.

Lo que la serie apenas te cuenta

Lo que hace que esta historia sea adictiva es la psicología de la autodestrucción. Carolyn no era una “villana”, era una mujer bajo una presión mediática brutal que buscaba refugio en lo que conocía antes de ser una Kennedy.

La pelea del Central Park

El video real de JFK Jr. y Carolyn gritándose en la calle fue provocado, según Bergin, porque John sospechaba que ella seguía viéndolo.

El libro “The Other Man”

En 2004, Michael Bergin rompió el silencio y confesó que él y Carolyn siguieron viéndose incluso semanas antes del fatal accidente de avión en 1999. Según él, su conexión era “puramente física y eléctrica”, algo que Carolyn no encontraba en la rígida vida de los Kennedy. Es importante mencionar que mucho de lo que vemos en la serie viene de este libro.

La sombra de la depresión

Real Carolyn Bessette Kennedy & JKF Jr

Carolyn sufría de ansiedad severa por el acoso de los paparazzi. La serie utiliza la figura de Paul Anthony Kelly para mostrar ese lado vulnerable y humano que la prensa de la época nunca quiso ver.

“Love Story” nos plantea una pregunta un poco incómoda: ¿Fue Carolyn Bessette una mujer que no supo elegir, o simplemente una mujer atrapada entre dos mundos que terminó perdiendo el control de su propia vida? Michael Bergin sigue sosteniendo hoy que Carolyn fue el amor de su vida, mientras que el mundo prefiere recordar la foto perfecta de ella y John en su boda secreta. ¿Tú de qué lado estás?

Scarlet Valencia
