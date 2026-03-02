Shakira hizo historia en el Zócalo: los récords que rompió con su concierto masivo en CDMX

La noche quedará marcada en la historia musical de México. El Zócalo capitalino se convirtió en una marea humana para ver a Shakira, quien ofreció uno de los shows más multitudinarios jamás registrados en la plaza más importante del país.

Estos son los récords que se rompieron:

1. Uno de los conciertos más multitudinarios en la historia del Zócalo

Con una asistencia estimada de cientos de miles de personas (cifras oficiales aún por confirmarse), el evento se posiciona entre los más masivos realizados en la Plaza de la Constitución.

El Zócalo ha sido escenario de eventos históricos, pero esta noche marcó un nuevo precedente en conciertos pop internacionales encabezados por una artista latina.

2. La artista femenina con mayor convocatoria en el Zócalo

Aunque el espacio ha recibido a grandes figuras internacionales, la presentación de Shakira establece un hito como una de las artistas femeninas con mayor asistencia registrada en este recinto.

Un logro significativo en una industria donde los shows masivos han sido dominados históricamente por artistas masculinos.

3. Récord de interacción digital simultánea

Durante el concierto:

Las tendencias globales en X (antes Twitter) se llenaron con su nombre.

Miles de transmisiones en vivo colapsaron redes.

Clips de canciones como “Hips Don’t Lie” y “BZRP Music Sessions #53” se viralizaron en tiempo real.

El impacto no solo fue presencial, fue digital y global.

4. Un impulso histórico al turismo y la economía local

Eventos de esta magnitud generan:

Ocupación hotelera alta.

Restaurantes y comercios saturados.

Movilidad masiva en el Centro Histórico.

El efecto económico de un concierto gratuito de esta escala puede ser millonario.

5. Consolidación de su era más poderosa

Tras el éxito mundial de sus últimos lanzamientos y una narrativa pública de reinvención personal, Shakira no solo llenó una plaza: reafirmó su posición como una de las artistas latinas más influyentes del mundo.

El Zócalo no fue solo un escenario. Fue una declaración.

Más que un concierto

Este show no fue únicamente música. Fue catarsis colectiva, fue orgullo latino y fue una muestra del alcance cultural que tiene Shakira en distintas generaciones.

Desde fans que crecieron con “Antología” hasta quienes corearon sus hits más recientes, el Zócalo fue testigo de un fenómeno intergeneracional.

Y sí: hoy se hizo historia.