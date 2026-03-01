Lo que esperábamos... Netflix se retracta de comprar Warner ¿Qué pasará ahora?

🎬 El plot twist que cambió todo

Aunque en 2025 parecía que Netflix tenía el trato casi amarrado para adquirir los estudios y el streaming de Warner, la situación dio un giro en febrero de 2026.

La junta de Warner consideró que la oferta rival de **Paramount Skydance era “superior”, lo que puso presión directa sobre Netflix para mejorar su propuesta.

¿Y qué hizo Netflix?

👉 Decidió NO subir la apuesta.

💸 ¿Por qué Netflix dijo “gracias, next”?

Los co-CEOs Ted Sarandos y Greg Peters fueron claros: igualar la nueva oferta ya no era financieramente atractivo para la empresa.

En pocas palabras:

El precio se elevó demasiado

Había presión regulatoria

Y Netflix prefirió mantener disciplina financiera

Resultado: se retiró oficialmente de la negociación.

🧠 ¿Quién se queda ahora con Warner?

Tras la salida de Netflix, todo apunta a que Paramount Skydance quedó como el ganador de la guerra de ofertas, con una propuesta cercana a los 110–111 mil millones de dólares por Warner.

Esto podría reconfigurar el mapa del entretenimiento si se concreta.

📺 ¿Qué significa esto para los fans?

Por ahora, tranquila bestie:

✨ No cambia de inmediato el catálogo

✨ HBO y Warner siguen operando normal

✨ Pero el futuro del streaming sigue en modo telenovela

Si la compra por Paramount se finaliza, sí podríamos ver cambios en estrategias, estrenos y plataformas a mediano plazo.

Lo que empezó como la fusión más poderosa del streaming… terminó en ghosting corporativo. Y honestamente, esta historia aún no acaba.