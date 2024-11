En una emotiva ceremonia privada, familiares y amigos de Liam Payne le dieron el último adiós al ex boy band este miércoles, más de un mes después de su muerte…

Los restos de Liam Payne llegaron hasta la iglesia St Mary the Virgin, en el condado de Buckinghamshire halados por un par de caballos blancos que trasladaron los restos del cantante hasta la puerta de la catedral, uno de los elementos que resaltó durante el camino fueron un par de coronas con las palabras: ‘son’ y ‘daddy’ en colores rojo y azul respectivamente.

El féretro en color azul oscuro fue cuidadosamente adornado con rosas blancas, mismas que también engalanaron la iglesia donde familiares, amigos y seres queridos de Liam Payne dieron el adiós definitivo al ex boy band quien murió el pasado 16 de octubre en el Hotel Casa Sur Palermo en Argentina luego de caer desde el balcón de la habitación 10 en el tercer piso del inmueble.

Como era de esperarse, todos los ex integrantes de la banda One Direction se reunieron por primera vez en el funeral de Liam Payne, aunque llegaron por separado y no mantuvieron contacto entre sí frente a las cámaras. También estuvo presente Simon Cowell quien descubrió a la banda durante la séptima temporada de Factor X y los lanzó a la fama en 2010.

¿Qué significan las rosas blancas en el funeral de Liam Payne?

Por la forma trágica e inesperada en la que Liam Payne perdió la vida, una de las teorías a cerca del suceso fue que se trató de un suicidio, sin embargo, esa posibilidad fue descartada debido a que el cuerpo de Payne no presentó movimientos reflejo, por lo que autoridades argentinas deducen que al momento de caer del balcón el cantante ya se encontraba inconsciente.

Ex integrantes de One Direction dan el último adiós a Liam Payne Getty images

Alrededor de la muerte del ex boy band hay muchas incógnitas, por ello la familia decidió decorar el funeral con rosas blancas ya que son un símbolo clásico de pureza y paz.

Las rosas blancas son muy apropiadas para expresar condolencias y respeto hacia el difunto. También representan la espiritualidad y se utilizan habitualmente en funerales religiosos para que el difunto alcance la paz eterna.