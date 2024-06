“Tenemos que encontrar las razones por las que no puedes estar solo”, comenzó diciendo la psicóloga sobre christian Nodal

Christian Nodal está siendo comparado con Gerard Piqué por aparentemente haber engañado a Cazzu con Ángela Aguilar. Y es que es sabido que el cantante mexicano no aprecia la soltería, pues cuando terminó su compromiso con Belinda no tardó en comenzar un romance con Cazzu, y lo mismo pasó cuando anunció su ruptura con la argentina: tan solo un par de semanas después, Nodal y Aguilar confirmaron su relación sentimental.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo Ángela Aguilar al respecto.

Por su parte, Nodal dijo “Me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando, lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”.

Psicóloga analiza el comportamiento de Christian Nodal

La usuaria de X, @LaTíaSandra, asegura ser psicóloga y se dio a la tarea de hablar sobre los problemas que tendría Nodal a nivel personal debido a su comportamiento en el ámbito romántico.

“Tenemos que encontrar las razones por las que no puedes estar solo. ¿Cuál romántico y enamoradizo? ¿Eso qué? No, a ti te falta responsabilidad afectiva porque nada más estás utilizando a la gente. Les dices que las amas y luego te vas con otra y ahora agarraste la maña de que las presentas y haces que sean amigas entre ellas. Eso no se hace, se llama no tener valores”, dijo la supuesta psicóloga y posteriormente añadió “te tienes que amarrar los pantalones” y ser sincero “de frente le dices, mija tu me gustas para esto ¿Quieres o no? Y si te dicen que no, no las engañes (...) Si lo que quieres es cuidar a una niña ¿Por qué no cuidas a la tuya? Ah, claro tenías que esperar unos años por que si no la otra no podía por la edad. Te iban a embotellar, ¿verdad?”.

Mira aquí su análisis completo...