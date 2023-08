Miley Cyrus y sus duras confesiones sobre cómo la explotaban en Hannah Montana

Miley Cyrus saltó a la fama con Hannah Montana

Miley Cyrus está compartiendo varios vídeos para promocionar su nuevo single, Used To Be Young. En uno de los clips, la estrella ha rescatado uno de estos horarios de trabajo. "¿05:30 de la mañana? Probablemente tengo 12 o 13 años. Viernes 5 de enero, 5:30 de la mañana, peluquería y maquillaje en mi hotel. 7, nos recogen. 7:15, salgo en las noticias. 7:45, tengo otra entrevista en directo. 8:15, otra entrevista. 8:45, otra entrevista. De 9:30 a 11, reunión con los editores, de vuelta al hotel”, lee.

“Vale, tengo que hacer una entrevista, pero todos los periodistas son estudiantes de quinto de primaria. De 1 a 2:30, mi padre y yo tenemos una entrevista durante el almuerzo. 2:40, tenemos que ir a la sesión de fotos de la revista Life. De 3 a 5, entrevista y sesión de fotos para la edición del Día del Padre. Llegada a las 6 para una entrevista online para niños y luego a las 6:15 tenemos otra entrevista. Luego, el día siguiente comienza a las 7 de la mañana y finaliza a las 7:30 de la tarde, cuando vuelo a casa para ir probablemente a Hannah Montana. Eso será un sábado y luego el lunes, vuelta al trabajo por la mañana”, añade.

“Soy muchas cosas, pero perezosa no es una de ellas. Creo que esta chica merece unas vacaciones de verano eternas”, sentencia la artista en el vídeo.

Hannah Montana se estrenó en 2006 y sumó un total de cuatro temporadas y 98 episodios. La ficción terminó en 2010 e incluso dio pie a una película, lanzada en 2009 y dirigida por Peter Chelsom. La serie también contó en su elenco con Emily Osment, Mitchel Musso y Jason Earles, entre otros.

Por Europa Press