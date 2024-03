Miley Cyrus quiere otro Grammy y lanza Doctor, una loca colaboración con Pharrell Williams

El nuevo éxito de Miley Cyrus y Pharrell Williams continúa con el estilo rockero que tanto nos ha encantado en quien fuera Hannah Montana hace unos años…

Hannah Montana es parte del pasado, lo de hoy es Miley Cyrus modo rockero al estilo de Dolly Parton, Cher y Tinna Turner ¿acaso tú no la amaste en la última ceremonia de los Grammy donde se llevó los dos primeros gramófonos de su vida?

En entregas anteriores ya te mostramos cuál es la rutina que lleva a cabo Miley Cyrus para tonificar su cuerpo, hoy tenemos una noticia mejor: se trata de ‘Doctor (Work It Out)’ la colaboración que todas esperábamos junto a Pharrell Williams.

Miley Cyrus en la cima de su carrera

Si alguien inició el 2024 con el pie derecho, esa fue Miley Cyrus, quien levantó sus dos primeros Grammys en la última edición del pasado 4 de febrero, donde reconoció el acompañamiento constante que ha recibido de su familia, principalmente de su madre, Tish Cyrus y omitió agradecer a su padre, Billy Ray Cyrus de quien se mantiene distanciada desde que sus padres se divorciaron y Billy decidió iniciar una relación con una de las colaboradoras de Hannah Montana, Firerose, quien es 32 años menor que él.

A pesar del distanciamiento y las disputas en la familia Cyrus, Miley está triunfando en lo más alto de su carrera y al fin lanza Doctor (Work it out) junto a Pharrell Williams.

Miley Cyrus en la cima de su carrera Getty images

Doctor (Work it out) se escribió en 2012 y estaba originalmente pensada para el álbum Bangerz de 2013, sin embargo, bastaron 11 años para que viera la luz. Cabe destacar que esta es la quinta colaboración entre ambas estrellas y se trata de una canción que mezcla lo mejor del pop y el groove enérgico.

Se rumora que Doctor (Work it out) es el señuelo de la participación de Miley Cyrus en la serie pionera Grey’s Anatomy ya que la vigésima temporada de la serie está a punto de estrenarse el próximo 14 de marzo, aunque hasta el momento no se ha confirmado ni se ha desmentido oficialmente el rumor.

Miley Cyrus y Pharrell Williams Getty images

Ya tuvimos el gusto de ver a Miley Cyrus en uno de los episodios de la quinta temporada de ‘Black Mirror’ (Rachel, Jack and Ashley Too) así que todo parece indicar que Miley Cyrus nos volverá a sorprender con sus dotes histriónicos y su imagen renovada, pero vintage que evoca a las mejores décadas del rock con un peculiar peinado ochentero y un vestido de barbas y lentejuelas de la colección de primavera/verano de 2004 de Roberto Cavalli.

¿Y tú ya escuchaste Doctor (Work it out)?