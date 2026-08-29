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Mika Abdalla: las películas y series donde puedes ver a la estrella de Off Campus

Mika Abdalla se ha convertido en una sensación viral gracias al éxito de Off Campus y a la popularidad de su personaje, Allie Hayes, ¿en dónde más la has visto?

Agosto 29, 2026 • 
Melisa Velázquez
Mika Abdalla: las películas y series donde puedes ver a la estrella de Off Campus

Mika Abdalla: las películas y series donde puedes ver a la estrella de Off Campus

Getty Images

Mika Abdalla se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional, gracias a la serie Off Campus, la serie basada en las populares novelas de Elle Kennedy, y donde interpreta a Allie Hayes, uno de los personajes centrales de la historia romántica que ya filma su segunda temporada.

Y aunque su popularidad ha crecido gracias a esta serie, Abdalla cuenta con una trayectoria que comenzó mucho antes, pues la actriz nacida en Texas, debutó desde muy joven en Hollywood y ha participado en diferentes producciones de televisión, películas y cortometrajes.

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Las series y películas donde participa Mika Abdalla de Off Campus

Antes de conquistar al público como la universitaria Allie Hayes, Mika ya había construido una trayectoria en producciones juveniles donde interpretó diversos personajes que marcaron sus primeros pasos en la actuación.

Project MC²

Uno de sus papeles más destacados Mika fue McKeyla McAlister en Project MC², serie de Netflix que la colocó en una de las promesas de la actuación, y en la que participó en 26 episodios entre 2015 y 2017 como una de las protagonistas.

Sex Appeal

En 2022, la actriz protagonizó la película Sex Appeal, donde dio vida a Avery Hansen-White, una historia que sigue a una adolescente que decide poner a prueba sus conocimientos sobre relaciones y sexualidad mientras intenta prepararse para un encuentro con su novio.

Snack Shack

Otro de sus trabajos cinematográficos destacados es Snack Shack, una película de 2024 en la que interpretó a Brooke, una historia que sigue a dos mejores amigos durante el verano de 1991, cuando deciden hacerse cargo de un puesto de comida.

The Pitt

Mika tuvo una participación en The Pitt, el drama médico protagonizado por Noah Wyle, donde la actriz interpretó a Jenna y apareció en cuatro episodios de la primera temporada.

Suits LA

En 2025, Abdalla también se sumó al elenco de Suits LA, el spin-off de la exitosa franquicia legal, donde interpretó a Sierra Carson en dos episodios.

The Flash y S.W.A.T

La actriz también participó en estas series: en The Flash interpretó a Tinya Wazzo en cinco episodios, mientras que en S.W.A.T. apareció como Zoey en un episodio.

Con esta trayectoria, Mika Abdalla se perfila como uno de los nuevos talentos a seguir en Hollywood.

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