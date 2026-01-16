Las Alucines logran sold out en su primer Auditorio Nacional

Las Alucines acaban de lograr algo que no cualquiera consigue: sold out en su primera presentación en el Auditorio Nacional. Sí, en su debut en uno de los escenarios más importantes del país. El anuncio de boletos agotados llegó rápido y sin rodeos, dejando claro que su audiencia no solo las sigue en redes, también está dispuesta a comprar entradas y llenar un recinto de este tamaño.

El proyecto, que creció a la par de su comunidad digital gracias a su podcast, dio el salto al escenario grande con una respuesta inmediata. No hubo que ver cómo les iba: los boletos volaron y el mensaje fue claro. Lo que empezó como contenido que conectó por su humor, su complicidad y su forma directa de hablarle al público, hoy se convierte en un show que la gente quiere vivir en vivo.

@spotifymexico Las Alucines lograron el sold out en el Auditorio Nacional casi de inmediato. Más de 10 mil personas asistieron a un espectáculo que celebró su crecimiento y su estilo único frente a su comunidad. ⁣ ⁣ Fue una noche increíble y esto es lo que vivimos. #lasalucines #auditorionacional ♬ original sound - Spotify México

Este sold out confirma algo importante: Las Alucines no son solo un fenómeno de internet. Su convocatoria demuestra que tienen una base real, activa y lista para acompañarlas fuera de la pantalla. Llenar el Auditorio Nacional no es menor, sobre todo en una primera fecha y en un momento donde la oferta de entretenimiento es más amplia que nunca.

Parte de su éxito está en que su contenido se siente cercano. No hay personajes forzados ni discursos inflados, hay identificación, risas compartidas y una relación constante con su audiencia. Esa conexión, construida episodio a episodio desde el podcast, se traduce en confianza, y la confianza, en boletos vendidos.

El debut de Las Alucines en el Auditorio Nacional también marca una nueva etapa para el proyecto. Ya no se trata solo de crecer en reproducciones o engagement, sino de consolidarse en otros formatos y escenarios. Y empezar con un sold out pone la vara alta, pero también abre la puerta a lo que sigue.

Por ahora, el dato es contundente y no necesita adornos: Las Alucines llenaron el Auditorio Nacional en su primera presentación. Y eso, hoy, habla por sí solo.