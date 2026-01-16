Las Alucines: el fenómeno sin precedentes de las amigas que están rompiendo el Internet

Por Constanza Alcocer

El día de nuestro shoot de portada, Kass y Lupita no solamente llegan puntuales, sino que llegan aun antes de su llamado. Ese día había una marcha en la CdMx y quisieron tomar todas las precauciones para llegar a tiempo, me cuentan cuando las saludo. Y es así como empezamos a platicar, “Quiero iniciar desde el principio”, les digo, queriendo saber todo sobre cómo se conociero y cómo decidieron crear su podcast y si alguna vez esperaron el éxito que hoy tienen. “Nos conocimos a través de unos amigos que también son creadores de contenido”, recuerda Lupita, “Hicimos click desde el minuto uno, nos tuvimos mucha confianza y con el tiempo fuimos coincidiendo en eventos y después de uno en el que nos divertimos mucho le pregunté a Quesito si se animaría a tener un podcast de comedia de las dos”. La idea siempre fue eso, algo divertido, sí con mensaje positivo, pero no motivacional, coincidieron en eso y así fue como surgió “Las Alucines”.

“Originalmente nos ibamos a llamar diferente”, cuenta Kass, “pero un día Lupita me marcó con la idea de Las Alucines porque siempre estábamos inventando hisotrias y mi novio estaba en la llamada y le pareció una gran idea y nos hizo la caricatura, simplemente fue algo que fluyó, no se sobrepensó y creo que es así como el éxito llega más de golpe y creo que va de la mano con que queríamos divertirnos”. Y es esa diversión que las ha llevado al éxito de ser uno de los podcasts más populares de Spotify y Apple en México, además de llevarlas en gira de shows en vivo por el país y este mes a presentarse por primera vez con un show en el Auditorio Nacional. Entre risas y unas cuantas lágrimas, me contaron todo sobre su dinámica, su podcast, sus planes a futuro y más.

Cuéntenme sobre el proceso creativo de cada capítulo.

Lupita: Muchas veces no nos creen porque hay veces que simplemente nos mandamos un mensaje antes de grabar y ahí salen cosas. Lo que nos pasa mucho es que cuando estamos juntas, salen temas en conversaciones normales, por ejemplo, un día Quesito adoptó una gatita y sintió que fue muy impulsiva en hacerlo y se me ocurrió grabar un episodio sobre ser impulsivas. Dejamos que las cosas fluyan y ya tenemos medido el tiempo, entonces se va dando todo de manera muy orgánica.

Llevan dos temporadas en un año y medio, ¿cómo sienten que han evolucionado desde el primer capítulo hasta ahora?

Kass: Siento que la esencia sigue igual, pero hemos evolucionado a tener muy bien bajado lo que son Las Alucines, nos sentimos muy seguras en el tiempo de los capítulos, cómo sacamos los temas, realmente creo que nunca nos hemos sentado a hablar de qué temas vamos a sacar, sino que tenemos una lista de conversaciones que hemos tenido y se van anotando y creo que nos sentimos más seguras en cuál es la dinámica de Las Alucines, pero tal vez un poco más deshinibidas. Antes, por ejemplo, en la vida contaba en redes que había tenido muchos novios y ahora es como “Sí, nos encantan los hombres” (risas). Le hemos perdido el miedo a contar nuestras anecdotas divertida y humanas.

Lupita: También con el tiempo hemos ido conociendo mejor a nuestra audiencia. En un principio no sabíamos hasta donde estirar la liga por miedo a que no les gustara o ser canceladas y ya con el tiempo hemos visto la aprobación de la audiencia porque sí es importante leer al público y hemos creado a una comunidad en la que nos sentimos protegidas de poder compartir cualquier anécdota y nos encanta.

Hablando del cancelamiento y el hate en redes, ¿cómo manejan esa parte más negativa?

Kass: No nos han funado tantas veces, pero cuando llega a pasar nos hablamos y estamos un poco en shock. Al inicio estamos un poco a la defensiva y luego ya vamos pasando como por todas las etapas del duelo (risas). Creo que hoy en día no cualquier cosa merece una funa, tampoco hay que quitarle el valor a la opinión, pero creo que lo manejamos con todas las etapas del duelo.

Lupita: Hemos aprendido mucho, cuando vemos comentarios que se repiten mucho, que a lo mejor no son de nuestro agrado, en un principio si podemos estar a la defensiva, pero nos concientizamos de “por algo lo están diciendo” y analizamos qué hay detrás de esos mensajes y también escuchar para mejorar.

Creo que además está padre que se tienen una a la otra y no viven las cosas solas…

¿Cómo mantienen los pies en el piso llevando el éxito que han logrado?

Kass: Lo hemos llevado con mucha diversión, pero también muchísima responsabilidad. Conforme va creciendo más consciencia tenemos del peso de nuestras palabras y la imagen que queremos proyectar con la comunidad.

¿Cómo definen el podcast para quien no lo ha escuchado?

Lupita: Es un espacio para desconectarte, para entretenerte, divertirte y dejar tus problemas a un lado. Esta última parte es algo que nos comentan mucho seguidoras cuando nos encontramos con ellas y creo que coincidimos en que somos un espacio para desconectarse un rato de la realidad y pasarla bien entre amigas, donde no hay filtros.

¿Cómo se describen una a la otra?

Lupita: Quesito es la consciencia del equipo, es la más centrada y es la parte más organizada y consciente en todos los aspectos. Me impresiona el radar que tiene para observar absolutamente todo y creo que cuando existe el yin yang, es el complemento perfecto con mi personalidad. A mi a veces se me olvida esa parte de ser consciente de que tenemos una audiencia de niñas desde ocho años, que no entiendo (risas) hasta señoras de 65, y ella siempre lo aterriza a la realidad de “Oye, está padre cotorrear, pero hay que ser responsables” y lo lleva de una forma muy transparente y muy segura.

Kass: Lupita es creatividad 100%, siempre está pensando en más y más cosas y creo que es muy padre porque por la misma responsabilidad que yo tengo, a veces es difícil dejar la mente volar y es una inspiración muy padre porque ella ve alegría en todo. Dentro de la locura y creatividad que ella vive, hay mucha inteligencia porque ser inteligente no tiene que ser serio siempre, entonces creo que es una inspiración en eso también.

Se complementan mucho.

Lupita: Si 100%, muchas personas creen que porque Quesito es introvertida las primeras cuatro horas que la conocen ya va a ser así, pero te juro que a la quinta ya es otra, extrovertida, el alma de la fiesta, simplemente se tiene que sentir en un lugar seguro y de confianza y yo desde el minuto dos ya estoy haciendo desmadres y ella me tiene que decir “Lupita, aquí no” (risas).

Este mes tendrán su primer show en el Auditorio Nacional, cuéntenme ¿cómo se dio esto y qué podemos esperar?

Kass: Creo que se da desde un orgullo hacia lo que hemos estado trabajando en este año y medio y que nos lo ofrecieran es el mejor premio que nos pueden dar porque es un lugar muy icónico y algo muy padre a aspirar. Se dio desde la manifestación, pero también es un ejemplo del esfuerzo y trabajo que hemos puesto, entonces así como es un orgullo, también creo que lo merecemos un poco.

Lupita: Lo manifestamos, por así decirlo, al inicio de la primera temporada, pero a final de cuenta es el resultado de la comunidad que tenemos porque todavía no nos cae el veinte como diez mil personas nos quieren ir a ver al mismo tiempo y luego abrimos una segunda fecha y que otras diez mil personas quieran ir y creo que el factor sorpresa de Las Alucines es seguirnos sorprendiendo de eso y no tomarlo por hecho.

“Las Alucines Fuera de Control”, que es como se llama el show del Auditorio, se espera que estemos en una dinámica muy loca y queremos que la audiencia sienta como si estuviera en nuestra cabeza, como si estuvieras viviendo un sueño febril, que salgas del show y digas “¿Qué pasó aquí?”

Va a tener la misma esencia de la gira que hemos hecho, pero es algo nuevo.

¿Cómo se sienten estando en el escenario y haciéndolo en vivo?

Kass: Personalmente, es muy shockeante. Lo que me sirve es imaginarme que no hay gente porque si hago consciencia de la cantida de gente, me podría hacer pipí (risas), entonces seguirlo tomando como que estoy jugando con Lupita en el escenario.

Lupita: A mi lo que me funciona es Quesito porque es quien más se ríe de todo lo que digo, funciono mucho con la aprobación de la risa, entonces voltear a verla y reírse así le cuente lo mismo diez shows después…

Kass: Pero hay que añadir que Lupita cada show le añade más y más y más a las anécdotas, nunca hemos dado el mismo show.

Lupita: Cada audiencia es diferente, entonces nos presentamos con una esencia y puede que el público reaccione diferente, entonces mi seguridad saber que Quesito me va a estar rebotando y yo a ella y mantenernos en esta burbuja alucín, creo que es lo que hace la magia de conectar tanto con tu compañera.

Hablaban de haber manifestado esto, ¿qué consejo darían a alguien para cumplir sus sueños?

Kass: Creo que nombrar tus sueños es importante porque sino estás caminando a lo loco. La manifestación que hace Lupita es que se atreve a expresar lo que quiere y a través de ella y Las Alucines, volví a abrir ese baúl de los sueños y los tienes que decir porque sino nadie sabrá que hacia allá quieres ir.

Lupita: Y, sobre todo, atreverte a equivocarte. Cuando iniciamos esto, nunca lo hicimos con afán de fama ni números, fue un proyecto que nació del corazón y para divertirnos, las dos amamos tanto crear y hacer videos y nos apoyamos para hacer esto por amor a lo que ya hacíamos. Muchas personas no se atreven por el qué dirán y la aprobación de los demás, pero con que tú lo apruebes, lo demás va a fluir. El consejo que daría es ser seguro de la escencia que quieres transmitir y haz las cosas por ti y en el camino puedes ir resolviendo y moldeando a cómo compagines con la gente.

Si pudieran regresar al pasado y decirle algo a ustedes mismas de niñas, ¿qué se dirían?

Lupita: Le diría lo que siempre hasta la fecha me digo: “Abraza tu locura”, que está bien ser diferente y jugar tanto con la imaginación y que está bien no siempre encajar tanto en el molde y que siga siendo esa niña que disfruta de la creatividad y la imaginación.

Kass: A Kass chiquita le diría que siguiera siendo así de rara porque si era muy extraña (risas), pero va a llegar un punto en que esa rareza va a ser abrazada y llega gente que se siente igual o ya no es algo tan raro. Me permitiría no sentir tanta incomodidad en la rareza que sentía con los demás.

¿Qué le dirían a quien las bulleaba o no creía en ustedes?

Kass: Que no hubo necesidad, pero también siento que que bueno que me hicieron notar que era medio rara porque ahora amo esa rareza y es lo que me diferencía. De eso malo, puedo sacar algo bueno y es algo que me gusta mucho de mi.

Lupita: Siempre fui muy justiciera de niña, siempre me llavaban la atención las niñas más introvertidas y tímidas y creo que esa niña Lupita siempre trató de proteger a muchas Quesitos y le diría que siga así porque se va a encontrar una Quesito adulta, con la que te vas a complementar y creo que esa sinergía nos tiene muy unidas y creando lo que nos gusta.

Kass: Es muy loco porque yo también me juntaba con muchas “Lupitas”, terminaba haciendo locuras porque me llevaban a hacerlas, creo que hubiéramos sido muy amigas en la escuela.

¿Dónde se ven en unos cinco años?

Kass: Siguiendo con el con podcast, me da mucha curiosidad y morbo ¿qué vamos a contar en cinco años? porque tal vez ya sean anécdotas que vivimos hoy en día porque siempre contamos del pasado.

Lupita: Creo que el verdadero reto es mantenernos porque en el mundo del internet todo es muy efímero y creo que la constancia es el reto más difícil, el mantenernos relevantes con nuestra audiencia y a lo mejor en cinco años ya tengamos series, documentales…

