¿Por qué Ryan Reynolds se niega a compartir set de rodaje con su ex esposa, Scarlett Johansson? El actor tiene una poderosa razón

Scarlett Johansson y Ryan Reynolds conformaron —durante apenas 15 meses— uno de los matrimonios más polémicos y favoritos de Hollywood.

«Después de una larga y cuidadosa consideración de ambas partes, hemos decidido terminar nuestro matrimonio. Entramos en nuestra relación con amor y con amor y amabilidad lo dejamos. Aunque no se espera privacidad, sin duda es apreciada», fue el comunicado que enviaron cuando tomaron la decisión de separarse.

En ese momento no revelaron los motivos de su separación, pero posteriormente la artista mencionó en una entrevista para Vanity Fair que estar casada con otro actor era complicado para ella porque siempre había «un reto» entre ellos.

Después, los actores volvieron a encontrar el amor; mientras que Johansson se casó con Colin Jost, Reynolds comenzó una historia más que romántica con Blake Lively. Aunque la ex parejo acabó en buenos términos, Ryan no está dispuesto a volver a trabajar con Johansson, ¡te contamos por qué!

La razón real por la que Ryan Reynolds no quiere volver a trabajar con Scarlett Johansson

Al divorciarse, la ex pareja puso una serie de condiciones, y una de ellas es no volver a trabajar juntos. A pesar de que él le da vida a Deadpool y ella a Black Widow, ambos creen que compartir cámara podría afectar no solo su carrera profesional, sino también sus actuales relaciones sentimentales ya que podrían surgir rumores y especulaciones que podrían poner en riesgo su vida privada.

Sin embargo, los fanáticos han expresado sus deseos por ver juntos a Ryan y a Scarlett en un set de rodaje, aunque las posibilidades de que esto suceda son casi imposibles.

