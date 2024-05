Celebridades que se disputan el premio al novio del año

Detallistas, fans número uno de sus exitosas novias, guapos y cero inseguros: ellos dos son los celebrities que se disputan la corona al novio del año…

Aquellos años en los que los hombres se sentían inseguros ante una mujer exitosa y deslumbrante ya terminaron, lo de hoy es apoyar incondicionalmente a tu pareja y ser su fan número uno, sentirte orgulloso de que tienes a tu lado a una mujer que podría estar con cualquier otro, pero te eligió a ti.

Al menos así parece ser la relación de noviazgo de estas dos parejas que se disputan la corona al novio del año, dile adiós a las inseguridades tal como lo hicieron ellos…

Travis Kelce

El primer nominado al mejor novio del año es el ala cerrada de los Chieffs de Kansas, novio de Taylor Swift, Travis Kelce, quien ha apoyado en todo momento la carrera de su novia y juntos han construido un imperio real en la NFL y la industria del entretenimiento en el mundo.

Además de ser complaciente y no mostrarse inseguro ante el éxito de Taylor Swift, Travis Kelce se disputa la corona con otro gran personaje que, al igual que Travis, se ha declarado fan número uno de su respectiva pareja.

Travis Kelce y Taylor Swift Getty images

Tom Holland

Aunque en ninguno de los dos casos han estado presentes en los momentos importantes (Travis no estuvo cuando Taylor levantó el Grammy y Tom no estuvo junto a Zendaya durante la red carpet del MET Gala 2024), el superhéroe no se cansó de alentar y admirar a su pareja desde su cuenta oficial de Instagram.

Además, a Tom Holland no le importan los prejuicios respecto a su estatura en comparación a la de Zendaya, por absurdo que parezca, a las viejas masculinidades les daba vértigo imaginarse con una mujer más alta, exitosa y admirada.

Y no es que no quisieran acompañarlas durante estos eventos importantes en la carrera de ambas celebridades, sino que los dos, por separado, han estado trabajando en sus propias carreras, lo cual habla de hombres seguros de sí mismos y conscientes de que sus parejas brillan por sí solas.

Zendaya y Tom Holland Getty images

¿Si tuvieras que elegir al novio modelo, por quién votarías?