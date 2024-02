[VIDEO] Travis Kelce cantando Love Story de Taylor Swift

Travis Kelce fue filmado por algunos fanáticos en un club de Las Vegas mientras cantaba uno de los temas musicales más icónicos de Taylor Swift

Taylor Swift cuenta con grandes éxitos musicales con los que ha roto récords en la industria. Shake It Off, I Knew You Were Trouble, Bad Blood, You Belong With Me, Lover, Blank Space, Anti-Hero, Karma, Delicate y Daylight son tan solo algunos ejemplos de las canciones con las que Taylor ha alcanzado la fama internacional, sin embargo, hay un sencillo que siempre será considerado como uno de los favoritos de los Swifties: Love Story.

Lanzada en el 2008, Love Story forma parte del álbum Fearless y la letra habla sobre un interés romántico de Swift. Aunque ya pasaron varios años desde su lanzamiento, parece que esta canción también es una de las favoritas de Travis Kelce, el novio de la artista.

Tienes que escuchar a Travis Kelce cantando Love Story de Taylor Swift

Travis Kelce es el fan #1 de Taylor Swift y no se cansa de demostrarlo. Después de asistir al Eras Tour de la cantante en Australia, el jugador de fútbol americano voló a Las Vegas para festejar con sus compañeros de los Kansas City Chiefs. El mejor momento de este encuentro fue cuando comenzó a sonar Love Story en el club y Travis Kelce reaccionó de la forma más tierna posible. El deportista estaba parado frente a DJ Marshmello, quien tocaba el famoso tema musical mientras Travis bailaba y cantaba. El campeón del Super Bowl hizo girar una servilleta en el aire y saltó al ritmo de la música de su novia.

Como era de esperarse, este icónico momento fue filmado por algunos fanáticos que también se encontraban en el mismo lugar.

Anteriormente, la madre de Travis Kelce, de 71 años, mostró un sutil pero adorable apoyo a la novia de su hijo, Taylor Swift, al incluir una de las canciones de la estrella del pop en un video de Instagram. Donna filmó su suite en el barco Celebrity Cruise y al fondo del clip se escucha la canción The 1 de Taylor Swift, la cual pertenece al álbum Folklore.