¿Cómo son las mujeres que son consideradas “buenas” en el sexo? Aquí te las describimos...

¿Qué hace que una mujer sea recordada por su buen desempeño durante el sexo? Son diferentes factores los que influyen en el desempeño sexual del género femenino, pero son algunos rasgos de personalidad específicos los que comparten las mujeres que son inolvidables en la cama.

Rasgos de personalidad que comparten las mujeres que son inolvidables en la cama

Tienen autoestima alta

Una mujer con autoestima alta no se siente avergonzada de su cuerpo, y eso lo da a notar en la intimidad. Se siente orgullosa tanto de sus virtudes como de sus defectos, pues sabe que son estos mismos los que la hacen única. La seguridad y confianza de una mujer resulta ser altamente atractiva para los hombres.

Rasgos de personalidad que comparten las mujeres que son inolvidables en la cama Getty images

Son positivas

Las mujeres alegres y positivas tienen una magia única. ¿Sabías que una mujer puede resultar atractiva para un hombre en menos de cinco segundos? La clave está en un rasgo físico, ¿te imaginas cuál es? Se trata de la sonrisa, pues para el género masculino esta es la característica que más atractiva les resulta del sexo opuesto, según un estudio realizado por Jessica Tracy, profesora de la Universidad British Columbia (Estados Unidos) y directora de una investigación publicada en la American Psychological Association Journal. Por lo tanto, una mujer entusiasta en la cama resulta ser aún más atractiva.



Son atrevidas

Las mujeres que son buenas en la cama no disfrutan de la monotonía y buscan constantemente salir de la rutina. No temen experimentar nuevas posiciones sexuales y los juguetes eróticos forman parte de su colección.

Rasgos de personalidad que comparten las mujeres que son inolvidables en la cama Getty Images

Son misteriosas

No revelan todo en la primera noche y mantienen parte de su personalidad oculta, pues no abren su corazón con cualquier persona. Por lo mismo, tienen una magia única y peculiar para ser sobresalientes en la cama, pues no caen en la rutína típica y buscan ser auténticas en todo sentido.



Son empáticas

No solo se enfocan en su propio placer, sino también en el de su pareja sexual. Para que un encuentro íntimo tenga éxito y memorable debe ser recíproco y no carecer de empatía. Se preocupa por descifrar qué, cómo y cuándo le gusta a la otra persona.