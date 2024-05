¿Qué pasó entre Bad Bunny y Kendall Jenner durante la after party de la Met Gala? Testigos aseguran que estuvieron coqueteando

Bad Bunny y Kendall Jenner se sumaron a la lista de celebridades que terminaron su romance en el 2023. A menos de un año de iniciar su relación, People dio a conocer que la pareja decidió continuar su camino por separado y ponerle punto final a su romance, a pesar de que todo parecía ir viento en popa. Fue en diciembre de 2023 cuando se dio a conocer la ruptura de la modelo y el cantante, pues fueron vistos juntos por última vez en la fiesta posterior de Saturday Night Live en octubre, cuando Bad Bunny dio una doble función como presentador e invitado musical en el programa. Cuando People le preguntó a los representantes de ambos por la causa de la ruptura de la expareja, no respondieron a sus solicitudes, pero finalmente revelaron la supuesta razón por la que los artistas terminaron su relación.

“Kendall y Bad Bunny han estado haciendo sus propias cosas últimamente. Su noviazgo se fue disipando lentamente. Los dos sabían que era poco probable que su relación durara para siempre. Era un entendimiento mutuo”, explicó la fuente.

Sin embargo, la expareja acaba de tener su primer reencuentro del 2024 en la Met Gala.

Así fue el reencuentro de Bad Bunny y Kendall Jenner en la Met Gala

Este año, la Met Gala fue presidida por Jennifer Lopez, Zendaya, Chris Hemsworth y Bad Bunny, mientras que Kendall Jenner fue una de las invitadas que se robó las miradas, pues se convirtió en la primera persona en usar este vestido de archivo de Givenchy de 1999.

Fue en la after party de la Met Gala Kendall que Kendall Jenner y Bad Bunny demostraron que no hay rencor entre ellos, pues fueron fotografiados platicando muy cerquita el uno del otro. En la imagen, aparecen sentados juntos en una mesa mientras conversaban amigablemente. Sin embargo, Page Six señaló que algunos testigos aseguraron que la expareja estaba coqueteando.

“Estaban en la misma mesa, riendo y coqueteando. Ella le estaba frotando la cabeza”, dijo una fuente al medio. Otra fuente afirmó que Kendall y Bad Bunny nunca se besaron durante la fiesta, pero permanecieron muy juntos.

Bad Bunny y Kendall Jenner en la after party de la Met Gala. pic.twitter.com/Zx6FOSGING — Indie 505 (@Indie5051) May 7, 2024

¿Habrá pronto una reconciliación? Solo el tiempo lo dirá...