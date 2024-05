La Met Gala tiene un estricto e inusual reglamento que las celebridades deben seguir al pie de la letra

Este 6 de mayo se celebra la Met Gala 2024, uno de los eventos de moda más exclusivos y prestigiosos evento tiene el objetivo de recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte (MET) en Nueva York. El tema es Sleeping Beauties: Reawakening Fashion y el código de vestimenta de la edición del 2024 estará inspirada en el libro “El jardín del tiempo” del autor J.G Ballard, por lo que llos patrones de flores y naturaleza seguramente serán las protagonistas este año.

La transmisión de la Met Gala 2024 comenzará a las 16:00 horas de México y podrás seguir el evento en vivo a través del canal E! o en las plataformas oficiales de la revista Vogue México. Las redes sociales de la Met Gala también se encargarán de compartir los mejores momentos de la alfombra roja.

Estos son los alimentos que están prohibidos en la Met Gala

La Met Gala cuenta con un reglamento muy estricto e inusual; por ejemplo, las selfies están prohibidas en el evento, las únicas imágenes que pueden subir las celebridades a sus redes sociales son las que toman las fotógrafos oficiales. Según Independent, los organizadores del evento prohiben el uso de teléfonos y por lo tanto, de las redes sociales. Sin embargo, Kylie Jenner rompió las reglas en el 2017 y tomó una selfie en el baño al lado de diferentes artistas.

Por otro lado, las celebridades no pueden sentarse junto a su pareja en la mesa ya que los organizadores del evento buscan fomentar la convivencia entre sus invitados, sobre todo Anna Wintour, quien tiene como objetivo que los invitados conozcan nuevas celebridades para que se genere un ambiente de armonía.

Finalmente, hay una serie de alimentos que están prohibidos durante la cena. De acuerdo a The New York Post, la cebolla, el ajo y el perejil no pueden formar parte del menú, esto con el objetivo de evitar mal aliento y que las hierbas puedan pegarse a los dientes de las celebridades. Las bruschettas también están prohibidas debido a que los comensales podrían manchar sus elegantes atuendos con este alimento.