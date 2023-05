Los famosos que han sido vetados de la Met Gala por su comportamiento

¿Quiénes son las celebridades que han criticado la Met Gala y por lo tanto, han sido vetados? Descúbrelo aquí...

Anna Wintour, la periodista y directiva británica que ejerce como editora jefa de la edición estadounidense de la revista Vogue desde 1988, es la encargada de organizar la Met Gala, el glamuroso evento que tiene como objetivo recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte (MET) en Nueva York.

La Met Gala cuenta con un reglamento muy estricto: las selfies están prohibidas, al igual que las redes sociales; no se permite incluir cebolla, ajo o perejil en los platillos del menú; las parejas casadas no pueden sentarse juntas; prohibida la entrada a menores de edad, entre otras cosas. Tener una buena actitud también es primordial, por eso, las celebridades que no han seguido al pie de la letra estas reglas han sido vetadas de la Met Gala, ¡te contamos de quién se trata!

Demi Lovato y otros famosos que han sido vetados de la Met Gala por su comportamiento

Demi Lovato

La cantante y actriz se caracteriza por ser rebelde, auténtica y muy honesta; por lo mismo, Lovato aseguró en una edición pasada de la Met Gala que la pasó fatal.

“Había una famosa que estaba siendo una total p*rra y estaba haciéndole la vida imposible a todo el mundo a su alrededor. Todo el ambiente era muy de grupitos, recuerdo que me sentí tan mal que pensé en volver a beber”, se sinceró. A la artista no se le ha vuelto a ver en las nuevas ediciones de la Met Gala.

Foto: Getty Images

Gwyneth Paltrow

En el 2013, Paltrow dijo cosas negativas de la Met Gala durante el Show de Kylie y Jackie:

“Es espantoso. Piensas que va a ser esta fiesta maravillosa y glamourosa y que vas a ver a toda esta gente famosa. Y llegas y está atascado, hace muchísimo calor, todo el mundo te empuja, creo que ya no estamos en edad de hacer esas cosas”. fue hasta cinco años después que la artista volvió a asistir al evento, pero fue en el 2019 la última vez que desfiló por la red carpet.

Foto: Getty Images

Amy Schumer

Después de asistir por primera vez a la Met Gala, Schumer declaró en el programa de radios de Howard Stern que se sintió “incómoda con la farsa” de diversas celebridades.

“No me gusta la farsa, todos vestidos como una bola de p3nd3j0s. No me gusta, no tengo ningún interés en la moda. No me importa”, declaró.

Celebridades que han sido vetadas de la Met Gala Foto: Getty Images

Zayn Malik

La ultima vez que se le vio a Zayn Malik en la Met Gala fue en el 2016, cuando aún mantenía una relación con Gigi Hadid y asistieron juntos al evento. Sin embargo, el ex integrante de One Direction expresó a GQ que ese tipo de eventos no son de su estilo, asegurando que la Met Gala estuvo “aburrida”.

“Eso tan autoindulgente de ‘Veánme, soy maravilloso’ no es para mí”.

Lili Reinhart

Si bien no está confirmado, se cree que Lili Reinhart no volverá a asistir a la Met Gala, pues llamó “estúpida y tóxica” a Kim Kardashian después de que la multimillonaria revelara que bajó siete kilos para que el vestido de Marilyn Monroe le quedara bien.

“Caminar sobre una alfombra roja y hacer una entrevista donde digas lo hambriento que estas... porque no haz comido carbohidratos en el último mes... ¿Todo para caber en un p*to vestido?”, comenzó diciendo.

“Tan malo. Tan jodido en cientos de niveles. Para admitir que te has muerto de hambre por la Met Gala. Cuando sabes muy bien que jovenes, hombres y mujeres te están admirando y escuchando cada palabra. “La ignorancia es de otro mundo y asquerosa. Por favor, dejen de apoyar a estas est*pidas y tóxicas celebridades cuya imagen gira alrededor de su cuerpo”.

La misma Reinhart dijo que no sabe si volverá a ser invitada al evento: “Eso fue divertido”, expresó a W Magazine hace algunos meses. “Pero después de volver a ir este año, no creo que me vuelvan a invitar. Dije algo sobre cierta persona en cierto vestido”.

¿Lili Reinhart fue castigada por la Met Gala tras criticar a Kim Kardashian? Foto: Getty Images

Donald Trump y Melania

Si bien Trump siempre formó parte de la exclusiva lista de invitados de la Met Gala, cuando se lanzó para la presidencia de los Estados Unidos, Wintour dejó de considerarlo para asistir al evento, pues incluso hizo una campaña a favor de Hillary Clinton.

“Tienes que defender aquello en lo que crees, y tienes que tener tu punto de vista”, dijo después de revelar que Trump nunca más recibirá una invitación.

Foto: Getty Images

Esto es un claro ejemplo de que no a todas las celebridades les gusta estar en el ojo público ni ser protagonistas de los eventos más prestigiosos de Hollywood, ni aunque se trate de la exclusiva Met Gala.