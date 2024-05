¿Sabías que las entradas a la Met Gala tienen un costo excesivo? Te decimos cuánto cuesta asistir al prestigioso evento de moda

El próximo 6 de mayo se llevará a cabo la Met Gala. Se trata de uno de los eventos más esperados del año, pues tiene el objetivo de recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte (MET) en Nueva York. Este año, la temática estará inspirada en el libro “El jardín del tiempo” del autor J.G Ballard, por lo que las flores y la naturaleza serán las protagonistas este año.

De acurdo a la cuenta de la Met Gala, “la historia habla de un Conde Axel y su esposa, la Condesa, en su utopía de ocio, arte y belleza; viven en una villa con una terraza que da a un jardín de flores cristalinas con hojas translúcidas, tallos relucientes que parecen vidrio y cristales en el corazón de cada flor. Aunque, como en toda la obra de Ballard ha llegado a representar “la modernidad distópica, los paisajes artificiales sombríos y los efectos psicológicos de los desarrollos tecnológicos, sociales o ambientales, hay un elemento distópico en su paraíso; aferrarse a él es como intentar mantener intacto cada grano de un puñado de arena en la palma de la mano.

Más allá de los muros de la villa del Conde Axel, una turba caótica e invasora se acerca cada hora. Para restaurar la tranquilidad, el Conde debe arrancar de su jardín una flor que invierte el tiempo hasta que no quede ninguna. La historia termina con la multitud irreflexiva descendiendo a la villa, ahora una propiedad abandonada con un jardín descuidado, en el que una estatua del Conde y su Condesa se encuentran enredadas entre plantas espinosas de belladona”.

Cuánto cuestan los boletos de la Met Gala 2024

Este año, el evento será presidido por Jennifer Lopez, Zendaya, Bad Bunny y Chris Hemsworth y se cree que el clan Kardashian, Anya Taylor-Joy, Gigi y Bella Hadid, Dua Lipa, Harry Styles, Olivia Wilde, Timothée Chalamet, Florence Pugh, entre otros, forman parte de la lista de invitados.

Pero ¿te has preguntado cuánto tienen que pagar las celebridades para poder asistir a la Met Gala? Si bien las celebs generalmente no deben pagar por su entrada debido a que son patrocinados por algunas marcas y diseñadores, de acuerdo con Harper’s Bazaar, los boletos costaban alrededor de 35 mil dólares con mesas que van desde $200,000 a $300,000, en años anteriores. En 2023, el boleto tuvo un costo de 50 mil y este año se elevará a 75 mil dólares con mesas que comienzan en $350,000, según información del New York Times.