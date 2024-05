No solo se trata de cansancio y relajación; descubre por qué tu pareja sexual se queda dormido a tu lado

Los orgasmos son descritos como una descarga de energía sexual que repercute de distintas formas en el cuerpo. Debido a que se liberan endorfinas durante el clímax de la relación íntima, las personas tienden a sentirse relajadas y felices, pues se libera toda la tensión sexual que acumulaste durante el acto. Sin embargo, también es posible que te sientes con energía suficiente para doblar la apuesta, incluso puede ser que necesites un orgasmo más para quedar satisfecha y relajada.

Pero el hecho de que un hombre se quede dormido a tu lado después de mantener relaciones sexuales tiene un significado mucho más profundo que la simple “relajación”, te contamos más al respecto.

El poderoso significado de que un hombre se quede dormido a tu lado después del sexo

De acuerdo a la psicología, en el 80% de los casos los hombres se duermen después de tener sexo.

“El sueño y la sexualidad tienen una estrecha relación, más allá de formar parte del grupo de necesidades fisiológicas básicas del ser humano. La buena calidad del sueño y la vida sexual son clave para una salud y vida óptima. Numerosos estudios confirman que dormir poco y mal se acompaña habitualmente de pérdida del deseo sexual y de una menor capacidad para excitación sexual. Se debe, entre otras razones, a las alteraciones hormonales que provocan los trastornos del sueño. Mantener relaciones sexuales disminuye el estrés, relaja e induce al sueño más placentero”, dijo el profesor Juan Carlos Sierra, titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, para El Heraldo.

Sin embargo, si un hombre se duerme después de haber tenido intimidad contigo, también quiere decir que se siente completamente cómodo a tu lado. Cuando un hombre se marcha inmediatamente después de haber mantenido relaciones, es señal de que no le interesa involucrarse contigo sentimentalmente y de que no se siente en confianza. Por el contrario, aquel que está enamorado de ti se quedará después del sexo, querrá sentirte cerca y abrazarte, incluso dormirá profundamente junto a ti, pues se sentirá protegido y confortable contigo. Que un hombre se duerma después de tener sexo contigo, indica que se siente pleno y que no hay nada más que le preocupe en ese momento.