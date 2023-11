La duración del sexo es subjetiva, pero esto fue lo que revelaron dos terapeutas sexuales al respecto...

Para el sexo no hay un reglamento a seguir; debe ser espontáneo, íntimo y muy personal. Por eso no debes dejarte guiar por cómo, en dónde o qué tan seguido lo hacen otras parejas, pues cada quien tiene sus propios gustos y rutina. Pero hay una pregunta en específico que genera curiosidad entre las personas sexualmente activas: ¿cuánto debe durar una sesión de sexo?

¿Cuánto debe durar una sesión de sexo? Esto dicen los expertos

La respuesta es muy vaga y subjetiva, pues depende de las condiciones de cada persona, del tipo de vínculo que tenga con su pareja sexual y de lo caliente que esté el ambiente. La duración del acto sexual no determina qué tan placentero es el mismo, por lo que no hay una respuesta que sea correcta. Sin embargo, un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine en 2008 y realizado por los terapeutas sexuales, Corty y Guardini, nos dio una idea del tiempo que debe durar el sexo para que sea “adecuado":



Corto: 1 a 2 minutos

Adecuado: 3 a 7 minutos

Deseable: 7 a 13 minutos

Largo: Más de 30 minutos

Debido a que cada encuentro sexual es distinto, el tiempo que debe durar es incierto y subjetivo, pues depende de diferentes variables, como la compatibilidad y la conexión íntima que haya entre la pareja. No existe una media de tiempo ideal para experimentar mayor satisfacción durante el sexo; un rapidín de un minuto puede ser igual de placentero que una relación sexual de 25 minutos.

Lo importante es que el encuentro sea de calidad y que las dos personas terminen completamente satisfechas, sin importar el tiempo que haya durado el acto sexual.