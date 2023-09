¿Por qué no puede haber amor entre los tripulantes del Sombrero de Paja? Esto fue lo que explicó el creador de One Piece

Entre aventuras, tesoros y frutas del demonio, One Piece ya superó el éxito de Merlina y Stranger Things en Netflix y se convirtió en la serie más vista en 84 países. Protagonizado por el artista mexicano, Iñaki Godoy, One Piece es la adaptación en pantalla del manga escrito e ilustrado por el mangaka japonés, Eiichirō Oda. La historia se centra en Monkey D. Luffy, un joven aventurero que anhela vivir en plena libertad, por lo que comienza un viaje para encontrar un tesoro escondido conocido como One Piece.

El resto del elenco está conformado por Arata Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp, Peter Gadiot como Shanks y Taz Skylar como Sanjiñ. El ambiente del set de rodaje ha sido fantástico entre los miembros del cast, pero hay una regla que deben seguir a como dé lugar: el romance está prohibido en el set de One Piece.

La razón por la que el romance en el set de rodaje de One Piece está prohibido

El showrunner de One Piece reveló que Eiichirō Oda prohibió rotunda y estrictamente el romance entre la tripulación del Sombrero de Paja: “Una de las condiciones de (Eiichiro) Oda para dar luz verde a la serie de acción real fue: no romance entre los miembros del equipo”, expresó. Y es que en múltiples ocasiones, el autor de One Piece ha dicho que la tripulación Sombrero de Paja funciona como una familia, por lo que se ven los unos a los otros como hermanos y hermanas.

“No dibujo romance porque OP es un manga para chicos. Las fanáticas me piden que dibuje romance, pero si quieren leerlo, deberían leer manga shoujo, y no es mi trabajo. No me importa cuántas mujeres aman a Luffy, pero no creo que sea bueno si se aman”, reveló en el 2009. La adaptación busca cuidar y replicar cada detalle del manga original, por lo que definitivamente no será posible ver romance en la trama de One Piece.