Dos actores de One Piece desatan rumores de romance; ¿están saliendo en la vida real?

¿El amor se apoderó de los miembros del elenco de One Piece? Te contamos lo que sabemos al respecto...

One Piece ya destronó a dos de las series más populares y exitosas de Netflix: Stranger Things y Merlina. Junto con el resto de la tripulación de Sombrero de Paja, Monkey D. Luffy, —el protagonista interpretado por el actor mexicano Iñaki Godoy— comienza un viaje para encontrar un tesoro escondido conocido como One Piece. El resto del elenco también ha conquistado a la audiencia con su gran talento frente a las cámaras; te hablamos de Arata Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp, Peter Gadiot como Shanks y Taz Skylar como Sanjiñ.

Ha habido tanta química entre los actores, que incluso dos de ellos ya despertaron rumores de romance. Sin embargo, sería imposible que esta supuesta química apareciera en la trama de One Piece, pues el romance está rotundamente prohibido en el set.

El amor está prohibido en el set de One Piece, pero hay rumores de romance entre dos actores

El showrunner de One Piece dijo que el creador del manga original de la serie, Eiichirō Oda, prohibió el romance entre la tripulación del Sombrero de Paja: “Una de las condiciones de (Eiichiro) Oda para dar luz verde a la serie de acción real fue: no romance entre los miembros del equipo”, expresó. Sin embargo, esto no ha impedido que la audiencia note cierta química entre dos actores del elenco: Nami y Zoro, interpretados por Emily Rudd y Arata Mackenyu.

En la serie, los personaje tienen ciertas disputas, y los fanáticos de One Piece lo atribuyen a que se gustan en secreto. Por lo mismo, creen que esta teoría ha traspasado la pantalla y que Rudd y Mackenyu se sienten atraídos el uno por el otro en la vida real. Sin embargo, debes saber que esto es tan solo un rumor, pues mientras que Rudd se encuentra soltera, Mackenyu se habría casado recientemente en Tokio con Natsumi Okamoto.